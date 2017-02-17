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К крестному ходу вокруг Исаакия присоединится православная молодежь

Общество
Это сделано в рамках празднования Дня православной молодежи
Крестный ход вокруг Исаакиевского собора, 12.02.2017
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Крестный ход вокруг Исаакиевского собора, 12.02.2017

Санкт-Петербург, 17 февраля 2017, 13:11 — REGNUM  Участниками второго по счету крестного хода в поддержку передачи Исаакиевского собора в пользование РПЦ станут не только прихожане и священнослужители, но и православная молодежь из России и других стран. Об этом 17 февраля сообщили ИА REGNUM организаторы празднования Международного дня православной молодежи.

Как сообщалось, крестный ход вокруг Исаакиевского собора был назначен Санкт-Петербургской епархией на утро 19 февраля, после окончания божественной литургии в соборе. Аналогичное действо состоялось у храма утром 12 февраля.

Как стало известно, в воскресенье, 19 февраля, в Исаакиевском соборе пройдёт торжественное богослужение по случаю дня православной молодежи. Службу проведет ректор Санкт-Петербургской духовной академии архиепископ Петергофский Амвросий. В Исаакиевском соборе будут петь несколько молодежных хоров, в том числе хоры Санкт-Петербургской духовной академии.

«В богослужении примут участие молодые люди из более чем 20 стран: России, Украины, Белоруссии, Сирии, Германии, США, Швеции, Канады, Индии, Польши, Сербии, Греции, Южной Кореи, Китая и других. Молитвы на богослужении будут прочитаны на сирийском, греческом, английском, хинди, арабском и церковно-славянском языках», — отмечают организаторы.

Начало воскресной литургии в Исаакиевском соборе — 9:00, крестный ход начнется в 11:00 часов. В нем могут принять участие верующие любых возрастов.

Ранее предполагалось, что общегородской молодежный крестный ход, приуроченный к Международному дню православной молодежи и назначенный по благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия, пройдет с 12:30 до 13:30 от Феодоровского собора к Свято-Троицкой Александро-Невской Лавре. Однако затем было принято решение объединить два крестных хода под эгидой Исаакиевского собора.

Информационную поддержку празднованию Дня православной молодежи оказывает комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой информации правительства Санкт-Петербурга.

В рамках праздника также пройдет праздничный молебен в Свято-Троицком соборе Александро-Невской Лавры, оглашение послания патриарха Кирилла, праздничные гуляния в Митропольничьем саду с выступлением народных коллективов, молодежная встреча, посвященная семейным ценностям, концерт классической музыки и другие мероприятия.

Напомним, что идея празднования дня православной молодежи возникла на XIV Генеральной ассамблее Всемирного братства православной молодежи в июне 1992 года и получила благословение глав поместных православных Церквей. С 2001 года этот праздник получил распространение и в пределах РПЦ.

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