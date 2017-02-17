Приставы получат право задерживать злостных неплательщиков алиментов
Москва, 17 февраля 2017, 13:04 — REGNUM Законопроект о дополнительных полномочиях сотрудников Федеральной службы судебных приставов, внес в Госдуму депутат Павел Крашенинников («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 18 февраля.
Предлагается внести изменения в статьи 27.2 и 27.3 КоАП, наделив должностных лиц ФССП России, при выявлении неплательщиков алиментов, полномочиями по осуществлению административного задержания и доставления лица, в отношении которого ведется производство.
Принятие закона позволит обеспечить принцип неотвратимости наказания, отмечает автор.
«Также принятие законопроекта позволит снять с органов внутренних дел функцию по обеспечению доставления и административного задержания лиц, в отношении которых должностными лицами ФССП России ведется производство по делам об административных правонарушениях», — указал парламентарий.
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