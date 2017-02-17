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Глава МВД по Чувашии о чистке рядов: «Верхушка» была «оборзевшей»

Общество
Министр Сергей Неяскин отчитался о своей работе перед депутатами
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Иллюстрация: ИА REGNUM
Отчёт Сергея Неяскина перед депутатами

Чебоксары, 17 февраля 2017, 13:04 — REGNUM  Глава МВД по Чувашии Сергей Неяскин, который был назначен на должность в апреле прошлого года, впервые выступил с отчётным докладом перед широкой аудиторией. Первые итоги своей деятельности он озвучил на сессии Госсовета Чувашии, вызвав большой интерес у парламентариев, которые завалили его вопросами. Много вопросов было задано об инфраструктуре — состоянии изоляторов, которые постепенно приводятся «в человеческое состояние», отдельных «обшарпанных» помещениях райотделов полиции, реанимации долгостроев и ДНК-лаборатории. Затронули вопросы прошедшей реформы в силовом блоке и кадровой политики: министр говорил об «оборзевшей» верхушке и работоспособном коллективе полиции. Говорили в целом о состоянии правопорядка и профилактике, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В начале своего выступления Сергей Неяскин подчеркнул, что проводимая в прошлом году реформа в правоохранительной сфере «не повлияла на организацию непрерывного контроля за оперативной обстановкой» в Чувашии. Так, число зарегистрированных преступлений уменьшилось на 11,8%, «снижение преступности отмечается по 72-м статьям уголовного кодекса. «Обстановка в Чувашии более стабильна, чем в среднем по России и Приволжском федеральном округе», — сказал министр внутренних дел по Чувашии. И продолжил: «Итог нашей работы — второе рейтинговое место МВД по Чувашии среди всех регионов органов МВД».

По информации министра, в 2016 году в расчёте на 10 тыс. населения в Чувашии совершено в среднем 111 преступлений (снижение на 14,8%). Самый «высокий криминальный фон» наблюдается в Козловском районе (133 преступления на 10 тыс. населения) и в Чебоксарском районе (129), «наиболее благополучная обстановка сохранилась так же, как и в предыдущем году», в Яльчикском районе (50 преступлений на 10 тыс. населения).

Особое внимание министр уделил мероприятиям в сфере ЖКХ, которые «привели к частичной декриминализации отрасли». Выявлено 14 преступлений, пять из которых совершены в крупных и особо крупных размерах. В частности, в Марпосаде выявлен факт завышения размера тарифа, ущерб по которому составил более 2 млн рублей. В Канаше, по словам Сергея Неяскина, неправомерные действия при банкротстве «Водоканала» привели к ущербу в размере 4,5 млн рублей. Общая сумма ущерба по уголовным делам экономической направленности оценена в 989 млн рублей, более половины возмещено.

Лидер фракции справороссов Игорь Моляков, продолжая тему коммунальных услуг, попросил министра взять на контроль проверку, которую начало было УБЭП по расходам в рамках концессионного соглашения между Минприроды Чувашии и филиалом ЗАО «Управление отходами». «Компания «Управление расходами». Тьфу ты! Хотя, может, и расходами. «Управление доходами»… «Управлением отходами», — с третьей попытки и при помощи коллег театрально вспоминал справоросс точное название компании, Сергей Неяскин пообещал взять на контроль.

«Наряду с позитивными результатами, необходимо обозначить ряд проблем, требующих совместных решений. Основным побуждающим фактором совершения противоправных деяний продолжает оставаться алкоголь. Уровень алкогольной преступности в общем массиве составил практически половину. 90% убийств, 80% умышленных причинений тяжкого вреда здоровью совершено в состоянии алкогольного опьянения», — констатировал Сергей Неяскин. По его словам, в прошлом году в результате рейдов изъято свыше 13 тыс. «фанфуриков», уничтожено свыше 6 тыс. литров суррогатного алкоголя, в сфере незаконного оборота алкогольной продукции выявлено 85 преступлений.

«Как только я сюда пришёл, то заметил, что в питейных заведениях люди не могут себя вести. И инициативно в первый месяц занялся этой работой», — сказал глава МВД по Чувашии, взяв на заметку обращения депутатов по конкретным питейным заведениям. Особые надежды в ведомстве возлагают на массовое оснащение таких точек видеонаблюдением, что позволит «без звонков» знать, что там происходит: «И изымаем тех людей, которые недостойно себя там ведут».

И привёл в качестве примера работу администрации Чебоксар в этом направлении. «Вот, кстати, Чебоксары. Алексей Олегович (Алексей Ладыков, глава администрации Чебоксар) очень щепетильно к этим вопросам относится. Новочебоксарск как-то еще не может раскачаться, и по «Безопасному городу» здесь очень мизерное количество денежных средств выделяется, а это всё-таки безопасность наших граждан», — подчеркнул Сергей Неяскин.

Несколько вопросов касалось кадровой политики. Министр сообщил, что в 2016 году привлечены к дисциплинарной ответственности 1519 человек, что на 6,4% выше, чем в 2015-м. «Рост произошёл за счёт привлечения к ответственности руководителей особенно, потому что привыкли, что крайним ищут рабочего человека. Руководитель должен отвечать за своих подчинённых», — сказал глава МВД по Чувашии.

34 сотрудника уволены по отрицательным мотивам. Из 23 преступлений, совершенных сотрудниками полиции, 19 выявлены службой собственной безопасности. «Когда я пришёл, — посмотрел, что ряд оперативных материалов лежали в стороне и ждали кого-то. Я дал команду», — сообщил Сергей Неяскин, подчеркнув, что стражи порядка обязаны нести ответственность перед законом за свои действия.

К ответственности привлекаются и сотрудники, совершившие дорожно-транспортные происшествия. «А если он находился в нетрезвом состоянии — увольнение немедленно. Немедленно! По отрицательным мотивам. И такая позиция будет жёсткой, чтобы навести порядок. А в целом коллектив работоспособный. Я уже не раз повторял, что чувашский народ — очень работоспособный, если правильно нацелят на работу. А «верхушка» определённая была немножко, извините, оборзевшей, занимались своими личными делами, а не занимались личным составом и не занимались раскрытием преступлений», — был предельно откровенен главный полицейский Чувашии.

Сергей Неяскин напомнил, что по итогам прошлого года раскрываемость преступлений в Чувашии составила 70%, это шестой показатель в стране и первое место в Поволжье: «Чувашская полиция должна достойно выглядеть в системе МВД России. Для этого у нас всё есть».

Министр также отметил, что принял два «здания-долгостроя», строительство которых реанимировано. И признался, что «ужаснулся» от состояния зданий, в которых располагалась ранее миграционная служба. «Как строитель уже стал. Когда завершу строительство, мне можно заслуженного строителя давать», — полушутя, заметил докладчик. «Учтём!» — тут же с улыбкой отреагировали депутаты.

Продолжая тему инфраструктуры, Сергей Неяскин сообщил, что в августе «для всего правоохранительного блока» планируется запустить ДНК-лабораторию, строительство которой много лет «пытались на кого-то возложить». Отвечая на вопрос депутатов, министр подчеркнул, что коммерческие услуги для населения — «определить мой сын это или не мой сын» — здесь оказывать не будут. Парламентарии расхохотались.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава МВД по Чувашии: Наркобизнесом заняты, в основном, граждане Украины

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