Госдума дает выбор службы имеющим среднее профобразование
Москва, 17 февраля 2017, 12:52 — REGNUM Законопроект, который дает право выбора имеющим среднее профобразование: служить один год по призыву или заключать контракт по специальности на добровольное прохождение военной службы в течение двух или трех лет, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 17 февраля.
Предлагается установить, что военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, получившие до призыва на военную службу среднее профессиональное образование, а также граждане мужского пола, не пребывающие в запасе, получившие среднее профессиональное образование получат право заключать контракт о прохождении военной службы также имеют поступающие на военную службу в Вооруженные силы РФ, войска национальной гвардии РФ, МЧС, Службу внешней разведки РФ (СВР) и органы государственной охраны.
Инициативу можно рассматривать «как шаг к сокращению службы по призыву», — сказал замглавы Минобороны Николай Панков.
По его словам, число контрактников в России достигло 184 тыс. человек.
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