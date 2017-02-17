В Екатеринбурге у обманутых пайщиков появилась надежда?

Екатеринбург, , 12:52 — REGNUM В Екатеринбурге строительство жилищного комплекса «Первый Николаевский» может быть возобновлено в ближайшее время. Участники строительного проекта заключили меморандум, определяющий дальнейшие шаги, необходимые для завершения проекта, сообщили в пресс-службе Уральского банка Сбербанка России корреспонденту ИА REGNUM.

Документ о намерениях подписали заместитель председателя Уральского банка Сбербанка Ольга Никитина, директор ООО «Принцип» Геннадий Черных, директор ООО «УктусСтрой» Павел Рыбалка и директор НП «Уралэнергостройкомплекс» Игорь Плаксин.

«В соответствии с меморандумом к проекту подключается новый девелопер — компания «Prinzip», которая возьмет на себя функции технического заказчика. В задачи компании будут входить контроль строительства, приемка работ, оформление необходимой для продолжения и окончания работ документации. Также «Prinzip» будет организовывать работу с дольщиками и пайщиками и контролировать продажи квартир. При этом застройщиком по-прежнему остается ООО «УктусСтрой», а в качестве генерального подрядчика планируется привлечь компанию «Стройтек». Банк, в свою очередь, рассматривает возможность, объемы и варианты финансирования проекта и содействия застройщику, девелоперу и генподрядчику в завершении работ», — говорится в сообщении.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, проблемы у застройщиков ЖК «Первый Николаевский» начались в прошлом году — строительство было заморожено, а сдача жилья в эксплуатацию была отложена на неопределённый срок. Выяснилось также, что у застройщика перед основным кредитором проекта образовалась задолженность в размере 1,3 миллиардов рублей.

Более того, к строительству привлекались средства пайщиков, которые посчитали себя обманутыми, и начали писать обращения в различные инстанции с требованием разобраться в сложившейся ситуации. По их данным, на текущий момент без обещанных квартир остались порядка полутора тысяч человек. Они написали порядка 300 обращений и побывали на нескольких десятках встреч с чиновниками, но ситуация так и не прояснилась. В конце прошлого года, 19 ноября, несмотря на морозы, отчаявшиеся пайщики, вышли на митинг.

Теперь после подключения к проекту нового девелопера ситуация может измениться, а строительство жилищного комплекса может быть возобновлено.

Напомним, что «Первый Николаевский» не единственный долгострой в Екатеринбурге. В начале текущей недели, 13 февраля, в городе прошёл митинг пайщиков строительства пятой очереди жилого комплекса «Новый Уктус». Застройщиком жилого комплекса также является НП «Уралэнергостройкомплекс».

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Завершение строительства пятой очереди планировалось ещё в конце 2015 года. На данный момент, согласно достигнутым соглашениям возобновление строительства намечено на апрель текущего года. Также остаются без обещанных квартир пайщики долгостроя на Постовского. Там также застройщиком является НП «Уралэнергостройкомплекс».

Отметим, что уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, выступая с ежегодным отчётом в Заксобрании, подчеркнула, что в отличие от обманутых дольщиков, проблемы которых на данный момент в регионе решены, властям области предстоит решать проблему обманутых пайщиков, так как у них другой правовой статус.

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