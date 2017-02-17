Пятница, 17 Февраля 2017 года
13:55:09 МСК

Патриарх Кирилл надеется на «примирение народа» после передачи Исаакия РПЦ

Общество
Передача собора происходит в год столетия Великой Октябрьской социалистической революции
Крестный ход вокруг Исаакиевского собора
Юлия Карнаева © ИА REGNUM
Крестный ход вокруг Исаакиевского собора

Москва, 17 февраля 2017, 12:43 — REGNUM  ‍Передача Исаакиевского собора Русской православной церкви властями Санкт-Петербурга символична. Такие действия властей «в год столетия революционных событий» признаны стать символами примирения народа. Об этом сообщил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на заседании Высшего церковного совета РПЦ в храме Христа Спасителя сегодня, 17 февраля.

«Передача Исаакиевского собора Санкт-Петербурга в год столетия революционных событий призвана стать символом примирения нашего народа», — сказал патриарх Кирилл.

Комментируя решение петербургских властей о передачи Исаакия на 49 лет в безвозмездное пользование РПЦ, патриарх заявил, что народ был разделён «разрушением храмов и массовыми убийствами верующих». Теперь «мир вокруг возвращённых церквей» станет «олицетворением согласия и взаимного прощения — белых с красными, верующих с неверующими, богатых с бедными».

По словам главы РПЦ, Исаакиевский собор своей красотой затрагивает сердца людей любых национальностей и вероисповеданий. По словам патриарха, церковь надеется, что теперь, после возвращения собора, злые помыслы тех, что «делают из дома молитвы причину раздора», будут остановлены.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в минувшем месяце петербургское правительсво объявило о своём решении передать собор в пользование РПЦ. Основой для такого решения стал подписанный в 2010 году закона «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения».

Исаакий останется в собственности города. Кроме того, у собора сохранятся музейно-просветительскиие функции.

Оппоненты передачи собора РПЦ возмущены тем, что в отсутствии необходимого документа губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко уже распорядился готовиться к его выполнению. Решение властей противники передачи собора попытались оспорить в суде, однако суд не принял иск к рассмотрению.

Читайте также: Митинг против передачи Исаакиевского собора РПЦ назначили на март

Читайте ранее в этом сюжете: Замдиректора музея в Исаакии рассказал, что ждет собор после передачи РПЦ

Читайте развитие сюжета: К крестному ходу вокруг Исаакия присоединится православная молодежь

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге РПЦ
Главное сегодня
NB!
17.02.17
Глава ДНР: Мы готовы дать свободу Донбассу военным путем
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
17.02.17
Новосибирцам предложили оплатить строительство новых станций метро самим
НовосибирскРоссия Строительство метрополитена Общество
NB!
17.02.17
Станислав СтремидловскийВатикан увидел в противостоянии униатов и РПЦ на Украине политику и историю
КиевУкраина Главное о Ватикане Общество
NB!
17.02.17
Ученые РАН не против Дня отмены крепостного права
ОмскРоссия История: наука и понимание современности Общество
NB!
17.02.17
Инфляция в России пробила психологическую отметку — Путин
Ново-ОгаревоМосковская областьРоссия Инфляция Экономика
NB!
17.02.17
Турция получит основания не выдавать сбившего самолет Су-24
МоскваРоссия Осложнение отношений России с Турцией Политика
NB!
17.02.17
Госдума укажет Медведеву на проблемы финансирования всех отраслевых вузов
МоскваРоссия Высшее образование Экономика
NB!
17.02.17
В США в ряде городов прошел «День без иммигрантов»
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
17.02.17
Из дедушки в бабушку: Пенсионер из КНР сменил пол в возрасте 72 лет
ПекинКитай Операции по смене пола Общество
NB!
17.02.17
Южной Осетии не быть Аланией? Конгресс карачаевского народа обратился в МИД
ЧеркесскРоссия Переименование Южной Осетии в Государство Алания Политика
NB!
17.02.17
Росгвардия проведет курс боевой подготовки для депутатов ГД и сенаторов
МоскваРоссия Создание Национальной гвардии в России Политика
NB!
17.02.17
В Киргизии умер водитель грузовика, протараненного машиной посольства РФ
БишкекКиргизия Дорожно-транспортные происшествия Происшествия
NB!
17.02.17
Александр БеловСможет ли Россия приобрести друзей в Юго-Восточной Азии? – East Asia Forum
ХанойВьетнам Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
17.02.17
И снова в круге первом: новосибирцы недовольны перерасчетом за отопление
НовосибирскРоссия Отопительный сезон Общество
NB!
17.02.17
Ярославский водоканал тайно купил четыре Тойоты
ЯрославльРоссия Государственные закупки Экономика
NB!
17.02.17
«Армия РФ мерещится везде: в Донбассе, Лимпопо, теперь уже на стадионах»
МоскваРоссия Чемпионат мира по футболу-2018 в России Спорт
NB!
17.02.17
NYT сообщила о проблемах Киева в организации «Евровидения»
КиевУкраина Конкурс «Евровидение» Общество
NB!
17.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 17 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
17.02.17
Алексей ЮсевВнутренний хипстер Джармуша
МоскваРоссия Кинорецензии Культура
NB!
17.02.17
Взрыв газа в Сочи: данные о пострадавших уточняются
СочиКраснодарский крайРоссия Взрывы бытового газа Происшествия
NB!
17.02.17
Путин: Ротация губернаторов — естественный процесс
МоскваРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
17.02.17
Станислав ТарасовРоссия-США: сформирован запрос на перемены
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
ещё главное