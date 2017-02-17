В Ярославской области интернат для престарелых издает журнал мод и газету

Ярославль, , 12:37 — REGNUM Некрасовский дом-интернат для престарелых и инвалидов издает журнал мод и газету «Наш дом». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила администрация дома-интерната. Выпуск изданий начался пять лет назад. Газета выходит раз в месяц небольшим тиражом, рассчитанным на внутреннее потребление. В ней рассказывается о жизни интерната, есть историческая страничка, кулинарная, люди печатают свои стихи и мемуары.

«Нам присылают одежду и постельное белье. Не каждый из наших получателей услуг может дойти до склада и посмотреть новинки. Поэтому мы фотографируем все поступления и распечатываем на глянцевой бумаге в цвете в виде журнала. И люди уже могут выбрать, что им по душе, а не ходить в одинаковом. Журнал издается раз в сезон. А когда появляются новые постельные принадлежности, то мы печатаем спецвыпуски», — сказала корреспонденту ИА REGNUM директор дома-интерната Ольга Угланова.

Некрасовский дом-интернат рассчитан на 270 человек. Учреждение расположено в лесопарковой зоне поселка Некрасовское в четырех трехэтажных зданиях. Из 270 получателей социальных услуг 150 нуждаются в постороннем уходе и находятся на постоянном постельном режиме в отделениях милосердия.