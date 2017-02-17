Пятница, 17 Февраля 2017 года
13:56:58 МСК

Штрафы за загрязнение окружающей среды могут увеличиться до 1 млн рублей

Общество
Законопроект, ужесточающий санкции загрязнителям окружающей среды, внесён в Государственную думу

Москва, 17 февраля 2017, 12:35 — REGNUM  Штрафы за загрязнение окружающей среды могут быть подняты до миллиона рублей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Соответствующий законопроект депутаты Госдумы от Челябинской области Виталий Пашин и Данил Шилков внесли в Госдуму. Инициатива предполагает многократное увеличение штрафов за выброс вредных веществ в атмосферу.

Так, в случае осуществления выбросов без законных на то оснований, индивидуальных предпринимателей предлагается штрафовать на сумму от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, а юридические лица — от 700 тыс. до 1 млн рублей. Кроме того, возможно административное приостановление деятельности предприятия на срок до 90 суток.

Если же законные основания, а именно специальное разрешение на выбросы, имелись, но те ограничения, которые они накладывали на выброс вредных веществ все же нарушены, то штрафы предполагаются несколько меньшие. Индивидуальные предприниматели в таком случае заплатят от 80 тыс. до 200 тыс. рублей; юридические лица — от 500 тыс. до 700 тыс.

В обосновании ужесточения административного наказания депутат Пашин приводит критическую ситуацию с экологией в Челябинской области, а также возможность загрязнителей экологии продолжать губительную деятельность.

«У нас еженедельно объявляются неблагоприятные метеорологические условия, что по факту выражается в сильном задымлении городов, в появлении резких химических запахов в воздухе, в ухудшении самочувствия наших жителей. Экологическая обстановка в регионе находится на гране катастрофы. При этом если и ловят нарушителей, то те отделываются незначительными штрафами, которые явно несоразмерны принесенному вреду экологии. Необходимы реальные наказания за выбросы в атмосферу, заставляющие предприятия задуматься: дешевле поставить фильтр, соблюдать нормативы, чем штрафы платить», — сообщил депутат.

Разработчики законопроекта отмечают бедственное положение экологии в России, ссылаясь на аналитические данные. По их словам, ежегодной ущерб от плохой экологии в России составляет порядка 6% ВВП страны. Также указывается, что несмотря на объявленный Год экологии, некоторые промышленные предприятия продолжают нарушать правила охраны атмосферного воздуха.

Напомним, по действующему закону выброс вредных веществ в атмосферу, как и вредное воздействие на нее без спецразрешения наказывается штрафом: индивидуальных предпринимателей — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, юрлиц — от 180 тыс. до 250 тыс. рублей.

За нарушение условий спецразрешения на выброс или вредное физическое воздействие на атмосферу полагается штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей для индивидуальных предпринимателей, и от 80 тыс. до 100 тыс. рублей для юрлиц.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Проблемы экологии
Главное сегодня
NB!
17.02.17
Глава ДНР: Мы готовы дать свободу Донбассу военным путем
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Политика
NB!
17.02.17
Новосибирцам предложили оплатить строительство новых станций метро самим
НовосибирскРоссия Строительство метрополитена Общество
NB!
17.02.17
Станислав СтремидловскийВатикан увидел в противостоянии униатов и РПЦ на Украине политику и историю
КиевУкраина Главное о Ватикане Общество
NB!
17.02.17
Ученые РАН не против Дня отмены крепостного права
ОмскРоссия История: наука и понимание современности Общество
NB!
17.02.17
Инфляция в России пробила психологическую отметку — Путин
Ново-ОгаревоМосковская областьРоссия Инфляция Экономика
NB!
17.02.17
Турция получит основания не выдавать сбившего самолет Су-24
МоскваРоссия Осложнение отношений России с Турцией Политика
NB!
17.02.17
Госдума укажет Медведеву на проблемы финансирования всех отраслевых вузов
МоскваРоссия Высшее образование Экономика
NB!
17.02.17
В США в ряде городов прошел «День без иммигрантов»
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
17.02.17
Из дедушки в бабушку: Пенсионер из КНР сменил пол в возрасте 72 лет
ПекинКитай Операции по смене пола Общество
NB!
17.02.17
Южной Осетии не быть Аланией? Конгресс карачаевского народа обратился в МИД
ЧеркесскРоссия Переименование Южной Осетии в Государство Алания Политика
NB!
17.02.17
Росгвардия проведет курс боевой подготовки для депутатов ГД и сенаторов
МоскваРоссия Создание Национальной гвардии в России Политика
NB!
17.02.17
В Киргизии умер водитель грузовика, протараненного машиной посольства РФ
БишкекКиргизия Дорожно-транспортные происшествия Происшествия
NB!
17.02.17
Александр БеловСможет ли Россия приобрести друзей в Юго-Восточной Азии? – East Asia Forum
ХанойВьетнам Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
17.02.17
И снова в круге первом: новосибирцы недовольны перерасчетом за отопление
НовосибирскРоссия Отопительный сезон Общество
NB!
17.02.17
Ярославский водоканал тайно купил четыре Тойоты
ЯрославльРоссия Государственные закупки Экономика
NB!
17.02.17
«Армия РФ мерещится везде: в Донбассе, Лимпопо, теперь уже на стадионах»
МоскваРоссия Чемпионат мира по футболу-2018 в России Спорт
NB!
17.02.17
NYT сообщила о проблемах Киева в организации «Евровидения»
КиевУкраина Конкурс «Евровидение» Общество
NB!
17.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 17 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
17.02.17
Алексей ЮсевВнутренний хипстер Джармуша
МоскваРоссия Кинорецензии Культура
NB!
17.02.17
Взрыв газа в Сочи: данные о пострадавших уточняются
СочиКраснодарский крайРоссия Взрывы бытового газа Происшествия
NB!
17.02.17
Путин: Ротация губернаторов — естественный процесс
МоскваРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
17.02.17
Станислав ТарасовРоссия-США: сформирован запрос на перемены
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
ещё главное