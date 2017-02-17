Штрафы за загрязнение окружающей среды могут увеличиться до 1 млн рублей

Москва, , 12:35 — REGNUM Штрафы за загрязнение окружающей среды могут быть подняты до миллиона рублей. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM. Соответствующий законопроект депутаты Госдумы от Челябинской области Виталий Пашин и Данил Шилков внесли в Госдуму. Инициатива предполагает многократное увеличение штрафов за выброс вредных веществ в атмосферу.

Так, в случае осуществления выбросов без законных на то оснований, индивидуальных предпринимателей предлагается штрафовать на сумму от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, а юридические лица — от 700 тыс. до 1 млн рублей. Кроме того, возможно административное приостановление деятельности предприятия на срок до 90 суток.

Если же законные основания, а именно специальное разрешение на выбросы, имелись, но те ограничения, которые они накладывали на выброс вредных веществ все же нарушены, то штрафы предполагаются несколько меньшие. Индивидуальные предприниматели в таком случае заплатят от 80 тыс. до 200 тыс. рублей; юридические лица — от 500 тыс. до 700 тыс.

В обосновании ужесточения административного наказания депутат Пашин приводит критическую ситуацию с экологией в Челябинской области, а также возможность загрязнителей экологии продолжать губительную деятельность.

«У нас еженедельно объявляются неблагоприятные метеорологические условия, что по факту выражается в сильном задымлении городов, в появлении резких химических запахов в воздухе, в ухудшении самочувствия наших жителей. Экологическая обстановка в регионе находится на гране катастрофы. При этом если и ловят нарушителей, то те отделываются незначительными штрафами, которые явно несоразмерны принесенному вреду экологии. Необходимы реальные наказания за выбросы в атмосферу, заставляющие предприятия задуматься: дешевле поставить фильтр, соблюдать нормативы, чем штрафы платить», — сообщил депутат.

Разработчики законопроекта отмечают бедственное положение экологии в России, ссылаясь на аналитические данные. По их словам, ежегодной ущерб от плохой экологии в России составляет порядка 6% ВВП страны. Также указывается, что несмотря на объявленный Год экологии, некоторые промышленные предприятия продолжают нарушать правила охраны атмосферного воздуха.

Напомним, по действующему закону выброс вредных веществ в атмосферу, как и вредное воздействие на нее без спецразрешения наказывается штрафом: индивидуальных предпринимателей — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, юрлиц — от 180 тыс. до 250 тыс. рублей.

За нарушение условий спецразрешения на выброс или вредное физическое воздействие на атмосферу полагается штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей для индивидуальных предпринимателей, и от 80 тыс. до 100 тыс. рублей для юрлиц.