Ученые РАН не против Дня отмены крепостного права

Омск, , 12:18 — REGNUM Ученые ответили омскому политику и общественному деятелю Сергею Кондакову, предложившему установить в России День отмены крепостного права.

«Отделение историко-филологических наук РАН считает предложение об установлении в Российской Федерации памятной даты «Дня отмены крепостного права в России» целесообразным и исторически обоснованным», — говорится в письме, адресованном председателю комитета Госдумы по образованию и науке Вячеславу Никонову, а также омичу Сергею Кондакову (копия имеется в распоряжении ИА REGNUM ).

В письме говорится, что по поручению президента Российской академии наук Владимира Фортова отделение историко-филологических наук РАН рассмотрело обращение комитета Государственной Думы по образованию и науке от 31 января 2017 года по поводу предложения омского общественника об установлении памятной даты «19 февраля — День отмены крепостного права в России».

19 февраля (по старому стилю) 1861 года император Александр II подписал Манифест об отмене крепостного права и Положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости. «Отмена крепостного права — одно из важнейших событий отечественной истории, которое способствовало раскрепощению личности, придало мощный импульс развитию общественных и государственных институтов. Оно стало итогом многолетнего развития России и надолго предопределило развитие всех сторон жизни страны. Следует подчеркнуть, что крестьянский вопрос был разрешен путем масштабной реформы, принятой и осуществленной по инициативе верховной государственной власти», — сказано в письме.

Кроме того, ученые РАН уточнили, что 19 февраля по календарю, принятому в дореволюционной России, соответствует 3 марта по современному летоисчислению.

Как уже сообщало ИА REGNUM, омский политик и общественный деятель Сергей Кондаков ранее выступил с инициативой ежегодно 19 февраля отмечать День отмены крепостного права в России. Он пояснил, что императорский манифест изменил судьбу 23 миллионов крепостных крестьян, получивших личную свободу и гражданские права. Поэтом, по мнению омича, эту дату нужно увековечить. «Свободу получили десятки миллионов человек, причем мирным путем, тогда как в США, например, рабство было ликвидировано в результате Гражданской войны», — подчеркнул Сергей Коондаков.

Добавим, сделать этот праздник выходным днем общественный деятель не предложил.

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