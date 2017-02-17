Жертвами теракта в Нигерии стали два человека

Абуджа, , 12:08 — REGNUM Пять человек, включая трех боевиков «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), погибли в теракте в нигерийском городе Майдагури, сообщает Anadolu.

По свидетельству очевидцев, террорист-смертник подорвал себя близ транспортного узла рано утром, в результате чего погибло два случайных прохожих, шесть человек получили ранения. За первым взрывом последовало еще два.

«Мы услышали одновременно три взрыва. Три смертника привели в действие взрывные устройства, в результате чего погибло двое граждан», — заявил один из очевидцев преступления Ибрагим Али.

Шесть смертников были перехвачены в нескольких метрах от места первого взрыва.

Напомним, группировка «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), присягнувшая на верность «Исламскому государству"(организация, деятельность которой запрещена в РФ) внесена в мае 2014 года СБ ООН в список террористических организаций.

Боевики данной организации регулярно совершают теракты и похищения людей на территории Нигерии.

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