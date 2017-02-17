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Жители Ингушетии пожаловались на условия содержания детей в детских садах

Общество
Минобр приступил к проверке изложенных в заявлениях родителей фактов нарушений

Магас, 17 февраля 2017, 12:07 — REGNUM  Министерство образования Ингушетии объявило о тотальной проверке детских дошкольных учреждений. Инспекция вызвана участившимися жалобами жителей на условия приема и содержания детей в детских садах. Об этом заявил глава ведомства Юсуп Костоев. Первые проверки начались с детских садов города Малгобека, сообщили ИА REGNUM 17 февраля в пресс-службе Минобра.

В ходе проверки, по словам руководителя ведомства, либо выявят реальные факты нарушений, которые изложены в анонимных обращениях, либо найдут им опровержения, чтобы избежать кривотолков и необоснованной критики.

«Я считаю, что подобные проверки и выработанные критерии смогут определить фактическое состояние и эффективность дошкольного образования, а главное будут способствовать увеличению его прозрачности. При этом посещать дошкольные учреждения будем без уведомления и систематически», — цитирует министра пресс-служба.

При проверке будут учтены в первую очередь ряд ключевых показателей: санитарное состояние учреждений, соблюдение теплового режима, порядок комплектования групп, противопожарная и антитеррористическая безопасность, состояние инженерных коммуникаций, санузлов, кровли, качество ремонта. Отдельной темой станут вопросы содержания образовательных программ и квалификации коллективов.

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ОНФ: В Ингушетии отмечена самая низкая обеспеченность детскими садами

Напомним, год назад обеспеченность детскими садами в Ингушетии оставалась самой низкой в России. Этот показатель не достигал и 40%. Власти региона заявляли, что для полной ликвидации очередей в детские сады необходимо построить 55 современных специализированных учреждений. Общее количество мест, необходимых для решения проблемы с детскими садами, на январь 2016 года составляла 12 100 мест.

Как отметил глава Ингушетии в своем отчетном докладе перед Народным собранием региона в январе 2017 года, к настоящему времени охват детей от 0 до 7 лет дошкольными образованием увеличился до 27,1%. Численность дошкольных образовательных учреждений за последние восемь лет увеличилась на 37 детских садов и составляет 66.

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Обеспеченность детскими садами и яслями
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