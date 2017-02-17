Более двух десятков боевиков ликвидировано в Пакистане

За последние шесть дней в терактах погибло более 100 человек

Исламабад, , 11:41 — REGNUM 29 боевиков-исламистов были ликвидированы по всему Пакистану в результате ночных столкновений, заявили представители сил безопасности страны. Об этом сообщает Anadolu.

Бои вспыхнули на фоне недавних террористических актов, унесших жизни по меньшей мере 100 человек, из которых 70 погибли в шиитской мечети 16 февраля.

В нескольких контртеррористических операциях удалось ликвидировать 29 боевиков, причастных к недавним терактам. Еще 18 подозреваемых были уничтожены в городи Сехван-Шари — там, где произошел теракт в шиитской мечети. В городах Пешавар и Кветта были ликвидированы остальные 11 боевиков.

Напомним, движение «Техрик-е Талибан"(организация, деятельность которой запрещена в РФ) за последние шесть дней устроило серию терактов, в которых погибло более 100 человек. В результате властям страны пришлось перекрыть границу с Афганистаном, через которую боевики проникали на территорию Пакистана.

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