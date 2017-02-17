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В Петербурге нашлись квартиры, владельцы которых семь лет не платят за ЖКУ

Общество
Для исправления ситуации будут использоваться административные и технические средства

Санкт-Петербург, 17 февраля 2017, 11:40 — REGNUM  В управлении жилкомсервиса №2 Выборгского района Санкт-Петербурга есть дома, по квартирам которых на протяжении 83 месяцев (почти 7 лет) предоставлялись данные о нулевом расходе ресурсов. Об этом стало известно на совещании в жилищном комитете, которое провел вице-губернатор Петербурга Николай Бондаренко.

Возмущенный этим чиновник сообщил, что комиссией жилищного комитета будет решаться вопрос о соответствии должности главы указанного жилкомсервиса, поскольку данные факты означают, что «с этими квартирами никто не работал», и в целом жилкомсервис №2 Выборгского района демонстрирует низкие показатели, по сравнению с аналогичными структурами в других районах.

«В 2016 году мы уволили пять директоров управляющих компаний, потому что они не справились с поставленной задачей, такие увольнения будут продолжаться, мы жалеть никого не будем. Время, когда можно разбираться в общих вопросах управления и владеть только техническими знаниями проходит. Сегодня нужны люди, которые должны работать и с экономикой», — заявил вице-губернатор Николай Бондаренко.

В аппарате чиновника напомнили, что до 2016 года ресурсоснабжающие организации просто выставляли управляющим компаниям города счет, и специалисты УК, порой не разбираясь в деталях, соглашались с этой цифрой. После выставления квитанций жильцам у управляющей компании оставался нераспределенный объем ресурсов и ежемесячно копился долг перед поставщиками ресурсов.

Для исправления этой непрозрачной ситуации предложено использовать новые узлы учета параметров тепла, с возможностью осуществления дистанционного контроля и оперативной сверки данных с поставщиками услуг.

Такие приборы позволяют ежедневно контролировать причины, по которым происходит превышение объема поставляемого ресурса, фиксировать случаи, когда котельная завышает параметры тепла — подает тепло по параметрам, которые выше расчета потребления тепла домом, в результате чего образуются так называемые «перетопы». «Контроль этого процесса позволяет начислять плату жителям ровно за те ресурсы, которые они потребили», — подчеркивают в Смольном.

Как сообщило накануне ГУП «ТЭК Санкт-Петербурга», обеспечивающее поставки тепла в квартиры многих горожан, задолженность его абонентов, по состоянию на 1 января 2017 года, составила порядка 14,3 миллиарда рублей. Прирост задолженности за год составил 36,4%, или 3,8 млрд рублей.

«В целях снижения данных показателей ГУП «ТЭК СПб» проводится активная работа по взысканию задолженности в судебном порядке, — отмечают на предприятии. — В результате взаимодействия с УФССП по Санкт-Петербургу не только постоянно накладываются аресты на денежные средства, находящиеся на счетах должников, но и проводятся мероприятия по розыску иного имущества должников».

Разыскиваются квартиры, нежилые помещения, земельные участки, транспортные средства тех, кто не платит за тепло. Среди имущества одного из должников была также выявлена… трансформаторная подстанция.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, просроченная дебиторская задолженность за теплоэнергию у потребителей ПАО «ТГК-1» за 2016 год увеличилась на 1,1 млрд рублей и к началу 2017 года достигла 7,5 млрд рублей. Основная часть долга перед «ТГК-1» сформирована в Санкт-Петербурге.

Читайте ранее в этом сюжете: «ТГК-1» сообщила о миллиардном росте долгов потребителей

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