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Приговор по делу «Кировлеса» обжалован

Общество
8 февраля Ленинский районный суд города Кирова вынес обвинительный приговор оппозиционеру Алексею Навальному по «делу Кировлеса»

Киров, 17 февраля 2017, 11:20 — REGNUM  Приговор Ленинского районного суда Кирова, по которому оппозиционер Алексей Навальный был признан виновным по «делу Кировлеса», обжалован. Об этом, как передает «Коммерсантъ», сообщил адвокат Вадим Кобзев.

«Сегодня (17 февраля) мы подали совместную апелляционную жалобу на приговор Ленинского районного суда Кирова, вынесенный Навальному и Офицерову (Петр Офицеров)», — говорит адвокат.

По его словам, защита просит отменить приговор и прекратить уголовное преследование подзащитных «в связи с их непричастностью и отсутствием состава и события преступления».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 февраля Ленинский районный суд города Кирова вынес обвинительный приговор оппозиционеру Алексею Навальному по «делу Кировлеса» и приговорил его к 5 годам условно.

Суд постановил, что блогер при пособничестве своего бизнес-партнера Петра Офицерова организовал хищение денежных средств.

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