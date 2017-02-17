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Акции Samsung подешевели на фоне ареста вице-президента компании

Общество
Цена снизилась на 0,75 %

Сеул, 17 февраля 2017, 11:04 — REGNUM  Стоимость акций южнокорейской компании Samsung Electronics снизилась на 0,75% после сообщений об аресте её вице-президента Ли Чжэ Ёна. По данным торгов Корейcкой биржи, цена за акцию составляет 1,86 миллионов южнокорейских вон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 февраля суд центрального округа Сеула выдал ордер на арест Ли Чжэ Ёна, подозреваемого в причастности к коррупционному скандалу вокруг бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе. Вице-президента и фактического владельца Samsung Electronics подозревают во взяточничестве.

Расследование должно быть завершено до конца февраля, а пока Ли Чжэ Ён будет находиться в тюрьме города Йыван.

Читайте подробнее: Суд Южной Кореи выдал ордер на арест вице-президента Samsung

Комментируя арест Ли Чжэ Ёна, официальный представитель оппозиционной Демократической партии «Тобуро» Юн Квак Сук заявил, что эта мера поможет расследовать дело в отношении Пак Кын Хе. Он утверждает, что Samsung в числе прочих компаний направлял Пак Кын Хе большие объёмы средств и участвовал в интригах с целью заполучить льготы.

Читайте ранее в этом сюжете: Оппозиция Южной Кореи поддержала арест вице-президента Samsung

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