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Якутия: «Потребители отапливают улицы»

Общество
Теплотрассы в республике с суровым климатом утепляют не всегда

Якутск, 17 февраля 2017, 11:16 — REGNUM  Активисты ОНФ Якутии выявили множество случаев, когда жителям многоквартирных домов в республике приходится платить за проблемы на теплотрассах, допущенные коммунальщиками. Кто-то отапливает улицу, потому что теплотрасса не утеплена, где-то текут трубы, а в одном из домов люди живут при температуре 12−14 градусов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального отделения ОНФ. Рейды проходили в рамках всероссийской акции «С теплом — труба».

Оказалось, что в неудовлетворительном состоянии находятся тепловые трубы в Якутске, поселках Белая Гора Абыйского района и Чульман Нерюнгринского района. На внутридомовых территориях в Якутске обнаружены трубы без утеплительных материалов, некоторые находятся в таком виде уже много лет, а кое-где ситуация усугубляется ещё и протечками. Аналогичная ситуация в Белой Горе.

В Чульмане, где дома в начале года были на грани замерзания, теплосети по улице Транспортная также находятся в ненадлежащем состоянии, а в одном из подключённых к этой магистрали жилых домов в квартире с ноября 2016 года температура едва достигает 12−14 градусов.

«Получается, что потребители отапливают улицы, — сделал вывод руководитель рабочей группы «Качество повседневной жизни» регионального отделения ОНФ Константин Борисов. — Для жителей Крайнего Севера с нашим длительным отопительным сезоном это миллионные расходы».

Общественники направили обращения в адрес ресурсоснабжающих, управляющих организаций для принятия мер по соблюдению требований проведения отопительного периода и повышению надёжности систем коммунального теплоснабжения в населённых пунктах республики. В случаях выявления вопиющих ситуаций, «фронтовики» гогтовы жаловаться в прокуратуру и просят всех неравнодушных граждан следить за состоянием теплотрасс.

Как сообщало ИА REGNUM, главной проблемой отопительного сезона 2016−2017 в Якутии стала невозможность своевременно доставить топливо в отдалённые населённые пункты. В Среднеколымском, Нижнеколымском и Усть-Янском районах республики по этой причине в январе-феврале объявлялись ЧС. Причиной невозможности завести топливо для электростанций и котельных были не открытые в сроки зимники и обильный снегопад, после которого почти 2 недели расчищали дорогу.

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