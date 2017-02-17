Весной в Пензенской области в зоне подтопления могут оказаться 15 районов

На сегодняшний день глубина промерзания почвы, запасы воды в снеге и другие маркеры предстоящего паводка не превышают средних многолетних значений

Пенза, , 10:43 — REGNUM В Пензенской области при определённых метеорологических условиях, в зоне подтопления могут оказаться 54 населенных пункта в 15 районах области, 4967 дома, 14 097 жителей, 3,4 км линий электропередач и 3,5 км линий связи. Такие данные привел начальника Управления ЖКХ и гражданской защиты населения региона Михаил Панюхин на первом заседание межведомственной паводковой комиссии, сообщает ИА REGNUM.

По словам чиновника, на сегодняшний день глубина промерзания почвы, запасы воды в снеге и другие маркеры предстоящего паводка не превышают средних многолетних значений, однако, в любое время ситуация может измениться.

Представитель министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования области доложил о начавшихся обследованиях аварийно-опасных гидротехнических сооружениях, которых на сегодняшний день в регионе насчитывается 11.

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