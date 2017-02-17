Пятница, 17 Февраля 2017 года
10:54:26 МСК

Своеволие главврача больницы в Оренбуржье спровоцировало вопиющую ситуацию

Общество
Главный врач Северной районной больницы заявил о сокращении штата, что вызвало социальную напряженность. В соцсетях стали активно говорить о грядущем закрытии больницы

Оренбург, 17 февраля 2017, 10:41 — REGNUM  В Оренбургской области медицинский скандал. В дело вмешался губернатор, который назвал ситуацию вопиющей. «Недопустимое поведение главного врача Северной районной больницы спровоцировало вопиющую ситуацию в районе. Руководитель учреждения социальной сферы, от работы которого в буквальном смысле зависит жизнь людей, самовольно, в обход согласования с Минздравом, не имел права заявлять о возможном сокращении работников!», — сказал глава региона Юрий Берг, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Губернатор поручил вице-губернатору по социальной политике немедленно разобраться в ситуации в Северном районе. Министерство здравоохранения области обязано в недельный срок решить вопросы по организации работы больницы и взять под особый контроль работу с кадрами в лечебных учреждениях региона. «Медучреждения области работают и должны работать в штатном режиме», — подчеркнул Берг.

Заместитель министра здравоохранения Оренбургской области Галина Зольникова прокомментировала распространяемую в соцсетях информацию о возможном закрытии районной больницы: «Хочу заверить, что повода для беспокойства у жителей Северного района быть не должно. Никаких закрытий и сокращений в структуре больницы не произойдет».

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве здравоохранения, ведомство получило письмо главного врача Северной райбольницы о предполагаемом сокращении кадров в связи с тем, что уменьшение численности прикрепленного населения вызвало сокращение бюджета больницы. Однако Минздрав не согласовал эту позицию и заявил, что категорически против сокращения медицинских работников: «Все медики района по-прежнему будут работать на сохранение здоровья своих земляков».

Стоит отметить, в районе действуют районная больница (поликлиника на 250 посещений в смену и стационар на 45 коек), врачебная амбулатория и 34 ФАПа. Дважды в неделю в малые села выезжают бригады мобильных ФАПов, в этом задействованы пять мобильных фельдшеров, водители, пять единиц санитарного транспорта. Служба скорой помощи охватывает все населенные пункты, в ее арсенале шесть машин. В районе трудится 36 врачей и 112 средних медработников.

«Мы будем рассматривать варианты более эффективного и рационального использования средств. Но самое главное — доступность медицинской помощи жителям ни в коем случае не должна пострадать», — сказали в местном министерстве здравоохранения и добавили, что в 2017 году область в числе 34-х регионов вошла в федеральную программу развития санавиации, и приоритет в оказании ее услуг будет отдан самым дальним районам, в том числе Северному.

«Самым главным показателем качества работы медицинской службы является удовлетворенность пациентов. Нам очень понятны тревоги людей. И, безусловно, нельзя допускать, чтобы возникали напрасные волнения. Хочу заверить жителей Северного района — повода для беспокойства у них нет. Больница будет работать в прежнем режиме, необходимая медицинская помощь всем жителям района будет оказана в полном объеме. Средства для этого у больницы есть. Главному врачу даны соответствующие рекомендации», — подчеркнула Галина Зольникова.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Реформа системы здравоохранения
Главное сегодня
NB!
17.02.17
В Киргизии умер водитель грузовика, протараненного машиной посольства РФ
БишкекКиргизия Дорожно-транспортные происшествия Происшествия
NB!
17.02.17
Александр БеловСможет ли Россия приобрести друзей в Юго-Восточной Азии? – East Asia Forum
ХанойВьетнам Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
17.02.17
Ярославский водоканал тайно купил четыре Тойоты
ЯрославльРоссия Государственные закупки Экономика
NB!
17.02.17
«Армия РФ мерещится везде: в Донбассе, Лимпопо, теперь уже на стадионах»
МоскваРоссия Чемпионат мира по футболу-2018 в России Спорт
NB!
17.02.17
Радио REGNUM: первый выпуск за 17 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
17.02.17
Госсекретарю США не нашлось мест в отелях Бонна — СМИ
БоннГермания Российско-американские отношения Политика
NB!
17.02.17
Взрыв газа в Сочи: данные о пострадавших уточняются
СочиКраснодарский крайРоссия Взрывы бытового газа Происшествия
NB!
17.02.17
Путин: Ротация губернаторов — естественный процесс
МоскваРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
17.02.17
Станислав ТарасовРоссия-США: сформирован запрос на перемены
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
17.02.17
Глава Еврокомиссии: Британии не управиться с Brexit за два года
БрюссельБельгия Выход Великобритании из Евросоюза Политика
NB!
17.02.17
Максим ИсаевБез продвижения демократии США не будут в безопасности – National Interest
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
17.02.17
«Доллар вернется к 62 к апрелю»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
17.02.17
«Заткнитесь, пожалуйста»: Сахалин финансирует Росгвардию в ущерб детям
Южно-СахалинскРоссия Региональные и муниципальные бюджеты - 2017 Экономика
NB!
17.02.17
Дорогой вы наш депутат: Зачем тратить столько денег на перелеты?
Петропавловск-КамчатскийРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
NB!
17.02.17
Global Times: Западные СМИ бесстыдно защищают террористов
ПекинКитай Политика Китая Политика
NB!
17.02.17
СМИ: Россия к лету может завершить погашение долгов СССР
МоскваРоссия Крушение СССР и его последствия Экономика
NB!
17.02.17
Трамп: «Я унаследовал беспорядок...»
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
17.02.17
Ачимпонг и Станчу разобрались с «Зенитом»
БрюссельБельгия Еврокубки УЕФА Спорт
NB!
17.02.17
Анна Алябьева«Наша Таня громко плачет!!!»: для всех поколений вот уже 100 лет
МоскваРоссия REGNUM: ничто не забыто Культура
NB!
16.02.17
Бабич не видит необходимости в продлении договора между Татарией и Москвой
КазаньРоссия Региональная экспертиза Политика
NB!
16.02.17
Первая в истории «Ростова» победа в плей-офф Лиги Европы
Ростов-на-ДонуРоссия Еврокубки УЕФА Спорт
NB!
16.02.17
«Разведслужбы США не доверяют Трампу, а он – им»
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
ещё главное