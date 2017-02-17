Своеволие главврача больницы в Оренбуржье спровоцировало вопиющую ситуацию

Оренбург, , 10:41 — REGNUM В Оренбургской области медицинский скандал. В дело вмешался губернатор, который назвал ситуацию вопиющей. «Недопустимое поведение главного врача Северной районной больницы спровоцировало вопиющую ситуацию в районе. Руководитель учреждения социальной сферы, от работы которого в буквальном смысле зависит жизнь людей, самовольно, в обход согласования с Минздравом, не имел права заявлять о возможном сокращении работников!», — сказал глава региона Юрий Берг, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Губернатор поручил вице-губернатору по социальной политике немедленно разобраться в ситуации в Северном районе. Министерство здравоохранения области обязано в недельный срок решить вопросы по организации работы больницы и взять под особый контроль работу с кадрами в лечебных учреждениях региона. «Медучреждения области работают и должны работать в штатном режиме», — подчеркнул Берг.

Заместитель министра здравоохранения Оренбургской области Галина Зольникова прокомментировала распространяемую в соцсетях информацию о возможном закрытии районной больницы: «Хочу заверить, что повода для беспокойства у жителей Северного района быть не должно. Никаких закрытий и сокращений в структуре больницы не произойдет».

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве здравоохранения, ведомство получило письмо главного врача Северной райбольницы о предполагаемом сокращении кадров в связи с тем, что уменьшение численности прикрепленного населения вызвало сокращение бюджета больницы. Однако Минздрав не согласовал эту позицию и заявил, что категорически против сокращения медицинских работников: «Все медики района по-прежнему будут работать на сохранение здоровья своих земляков».

Стоит отметить, в районе действуют районная больница (поликлиника на 250 посещений в смену и стационар на 45 коек), врачебная амбулатория и 34 ФАПа. Дважды в неделю в малые села выезжают бригады мобильных ФАПов, в этом задействованы пять мобильных фельдшеров, водители, пять единиц санитарного транспорта. Служба скорой помощи охватывает все населенные пункты, в ее арсенале шесть машин. В районе трудится 36 врачей и 112 средних медработников.

«Мы будем рассматривать варианты более эффективного и рационального использования средств. Но самое главное — доступность медицинской помощи жителям ни в коем случае не должна пострадать», — сказали в местном министерстве здравоохранения и добавили, что в 2017 году область в числе 34-х регионов вошла в федеральную программу развития санавиации, и приоритет в оказании ее услуг будет отдан самым дальним районам, в том числе Северному.

«Самым главным показателем качества работы медицинской службы является удовлетворенность пациентов. Нам очень понятны тревоги людей. И, безусловно, нельзя допускать, чтобы возникали напрасные волнения. Хочу заверить жителей Северного района — повода для беспокойства у них нет. Больница будет работать в прежнем режиме, необходимая медицинская помощь всем жителям района будет оказана в полном объеме. Средства для этого у больницы есть. Главному врачу даны соответствующие рекомендации», — подчеркнула Галина Зольникова.