В Пензенской области толщина льда на реках составляет 20 см

Но достаточно прочный лед не гарантирует полной безопасности, предупреждают в ГУ МЧС региона

Пенза, , 10:31 — REGNUM На водоемах Пензенской области ледяной покров достаточно устойчивый, по последним измерениям средняя толщина льда на реках составляет до 20 см, а на закрытых водоемах до 35 см. Такие данные приводит ГУ МЧС региона, сообщает ИА REGNUM.

Но достаточно прочный лед не гарантирует полной безопасности. Поэтому государственная инспекция по маломерным судам в очередной раз убедительно просит рыболовов не выходить в эту пору на водоемы, тем более выезжать на автотранспорте — ведь лед непредсказуем, и опасность провала существует всегда, отмечают в ведомстве.

17 февраля, по данным Пензенского филиала ФГБУ «Приволжское УГМС, опасные и неблагоприятные явления в регионе не прогнозируются. Стоит облачная с прояснениями погода. Местами небольшой снег. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный 6−11 м/сек. Температура воздуха ночью — 13 — 18ºС, днем — 4 — 9ºС.

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