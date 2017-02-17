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79% граждан РФ против высадки безбилетных детей кондукторами: опрос

Общество
Опрос ВЦИОМ
Кондуктор автобуса
Иллюстрация: Tumenpro.ru
Кондуктор автобуса

Москва, 17 февраля 2017, 10:19 — REGNUM   Наиболее приемлемым выходом из ситуации, когда ребенок, следующий в автобусе/троллейбусе, не имеет возможности заплатить за проезд, большинство жителей России (79%) называют — разрешить ему доехать до нужной остановки бесплатно. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом одни (38%) говорят о необходимости впоследствии сообщить о случившемся в полицию (с указанием имени ребенка), другие (41%) не видят в этом необходимости. Незамедлительно вызвать сотрудников правоохранительных органов и передать им ребенка считают обязательным 7% опрошенных.

В то же время, в отношении родителей, чьи дети едут в транспорте без билета и денег, граждане высказываются вполне лояльно: применить к ним те или иные виды наказания считают нужным менее половины граждан. Наиболее распространенные варианты ответов — штраф (12%), общественные работы (4%) и публичное порицание (9%).

Случаи выдворения в зимнее время детей из наземного общественного транспорта за безбилетный проезд вызвали негативную реакцию в обществе: почти три четверти жителей России (72%) поддержали предложение штрафовать водителей и кондукторов за подобные действия.

Всероссийский опрос 5−6 февраля 2017 года. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ.

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