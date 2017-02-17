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NYT сообщила о проблемах Киева в организации «Евровидения»

Общество
Полуфинальные выступления участников конкурса в Киеве запланированы на 9 и 11 мая

Киев, 17 февраля 2017, 10:05 — REGNUM  Киев столкнулся с серьезными трудностями при подготовке конкурса «Евровидение-2017» из-за отказа от работы команды организаторов музыкального фестиваля. Об этом пишет американской газеты The New York Times.

«Проведение ежегодного песенного конкурса «Евровидение», который сделал из таких исполнителей, как Селин Дион международных суперзвезд, оказалось под вопросом, после того как украинская команда организаторов мероприятия ушла массово в отставку на фоне обвинений в коррупции и нецелевом расходовании средств», — говорится в сообщении.

13 февраля ряд СМИ сообщил, что работавшая в Киеве над подготовкой конкурса «Евровидение-2017» команда специалистов оставляет проект, так как дальнейшая работа практически невозможна из-за непрозрачности принятия ключевых решений, отсутствия юридических обязательств перед привлеченными к работе специалистами, а также регулярного срыва сроков проведения тендеров.

Напомним, что полуфинальные выступления участников конкурса в Киеве запланированы на 9 и 11 мая, а финал конкурса назначен на 13 мая.

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Конкурс «Евровидение»
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