У оренбургских выпускников популярны ЕГЭ по обществознанию, физике, истории

Для участия в едином государственном экзамене 2017 года зарегистрировались 8266 участников, из них 7601 выпускник текущего года

Оренбург, , 10:03 — REGNUM В Оренбургской области в 2017 году сдавать ЕГЭ будут 7601 выпускник текущего года и 665 выпускников прошлых лет. ЕГЭ по математике базового уровня выбрали 5898 (78%) выпускников, математику профильного уровня — 5464 (72%), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном Минобре.

Среди предметов по выбору наибольшей популярностью у выпускников, как и в 2016 году, пользуются такие предметы как обществознание (54% выпускников), физика (30%), история (19%).

Напомним, в 2016 году ЕГЭ по обществознанию сдавало 4,7 тысячи выпускников, в 2015 году — 5100 выпускников; ЕГЭ по физике в 2016 году предпочли 2,5 тыс. выпускников, 930 — химию, 1,3 тысячи — биологию, 1,7 тысячи — историю, 394 — литературу, 259 — информатику и ИКТ, 108 — географию. Около 500 человек выбрали для сдачи иностранные языки.

ЕГЭ-2017 в Оренбургской области будет проводиться в 59 пунктах проведения экзамена. Все они оборудованы системами онлайн-видеонаблюдения, что является залогом открытости, объективности и честности экзамена. По сравнению с 2016 годом будет увеличено количество пунктов, в которых реализуются технологии печати КИМ и сканирования экзаменационных материалов в пунктах проведения экзамена. Это позволит полностью исключить человеческий фактор в обработке результатов, сократить расходы денежных средств и времени на доставку материалов силами Управления специальной связи.

В конце 2016 года проректор по учебной работе Оренбургского госуниверситета Светлана Панкова в качестве одного из советов рекомендовала абитуриентам-2017 выбирать ЕГЭ с умом, чтобы они стали пропуском в студенческую жизнь. Она отметила, что в ближайшее десятилетие наиболее востребованными окажутся специалисты в тех отраслях промышленности, где происходит импортозамещение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на протяжении последних нескольких лет Оренбургская область является одним из лидеров по итогам сдачи ЕГЭ среди всех субъектов России. С 2014 года опыт Оренбургской области по развитию оценки качества образования одобрен и рекомендован для распространения в других регионах страны. Результаты сдачи ЕГЭ-2016 демонстрируют конкурентоспособность оренбургских выпускников. Высокие баллы (от 80) получили 16% выпускников. Лидируют показатели по английскому и русскому языкам. Достижением является увеличение доли высоких результатов по математике и истории.

В копилке региона 101 стобалльный результат (по русскому языку — 68, истории — 13, химии — 7, литературе и обществознанию — по 4, биологии и математике профильного уровня (впервые за последние 4 года) — по 2, английскому языку — 1 (впервые за все годы проведения ЕГЭ в регионе).