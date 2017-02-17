Госдума укажет Медведеву на проблемы аграрных вузов

Москва, , 09:53 — REGNUM Госдума обратится к главе правительства Дмитрия Медведева по вопросам, связанным с положением сельскохозяйственных вузов, передает корреспондент ИА REGNUM 18 февраля. Парламентарии намерены привлечь внимание правительства к проблемам аграрных вузов.

Минобрнауки и Рособрнадзор ведет большую работу для того, чтобы сохранились, давали образование «только эффективные вузы, которые отвечают за свои дипломы», — отметил депутат Госдумы Андрей Исаев («Единая Россия»). «Рособрнадзор поставил под серьезное сомнение и отозвал лицензии у ряда сельскохозяйственных вузов по двум специальностям — это специальности экономистов и юристов», — сказал он.

«Мы всесторонне обсуждали этот вопрос, действительно, некоторые вузы наверное не обеспечивали должный уровень юридического, скажем, образования, и обучение юриспруденции в многопрофильном университете или специализированном юридическом вузе предоставляет больше возможностей получить соответствующие знания, чем по той же специальности сельскохозяйственном вузе», — указал парламентарий.

В Госдуме проанализировали ситуацию, почему сельскохозяйственные вузы создают юридические и экономические факультеты, почему они борются за их сохранение. «Это происходит, в первую очередь, потому, что на сегодняшний день среднее финансирование на одного студента составляет 67 тыс. рублей в год — в несколько раз меньше, чем в вузах, которые находятся под управлением других органов федеральной власти, например, Минобрнауки, Минздрава. Это заставляет вузы зарабатывать себе на жизнь в том числе подобного рода образом».

В Госдуме предлагают предоставить возможность сельхозпроизводителям заключать с вузами соглашения по целевой подготовке специалистов. «Мы понимаем, что экономисты на селе тоже нужны — разбирающиеся в вопросах экономики села. Мы предлагаем сформировать при Минсельхозе экспертный совет, который бы участвовал в экспертизе образования, общественном контроле за качеством образования и участвовал бы в экспертизах Рособорнадзора», — сообщил Исаев.

Проблемы целевой подготовки

Вместе с тем в комитете Госдумы по образованию указали на проблемы, выявленные в ходе практики в рамках целевой подготовки специалистов. Минобрнауки готовит изменения в федеральный закон «Об образовании в РФ», касающиеся повышения ответственности всех сторон при целевом образовании в вузах. Прежде всего, это касается работодателей, которые нередко не выполняют свои обязательства перед выпускником вуза. «Речь идет о введении требования заключать трехсторонний договор с обучающимся, а также о взыскании неустойки в размере затраченных на его обучение средств, если он не исполнил обязательства по трудоустройству», — пояснила депутат Госдумы Алена Аршинова («Единая Россия»).

Парламентарий ссылается на данные статистики по договорам о целевом приеме и целевом обучении, которая подтвердила необходимость серьезного пересмотра этого механизма. «Более половины договоров о целевом обучении составлены с нарушением закона: не содержат мер соцподдержки студентов и сроков трудоустройства. Это означает и необязательность трудоустройства в принципе», — указала депутат. «Поэтому этот механизм себя дискредитировал, а суды в 2016 году по всем делам в связи с нарушением исполнения договоров о целевом обучении отказали в удовлетворении иска», — констатировала Аршинова.

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