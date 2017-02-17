В Пакистане задержаны подозреваемые в нападении на шиитскую мечеть

Пока за теракт не взяла ответственность ни одна организация

Исламабад, , 09:28 — REGNUM Силы безопасности Пакистана арестовали десятки подозреваемых в нападении на суфийскую мечеть Лала Шахбаза в городе Сехван-Шари, где было убито 75 прихожан, сообщает Associated Press.

Правоохранительные органы в ходе рейда арестовали 47 подозреваемых причастных к теракту, который стал шоком для всей страны и поставил вопрос о способности властей обеспечить безопасность.

Напомним, 16 февраля в шиитской мечети в городе Сехван-Шари прогремел мощный взрыв, унесший жизни 75 человек. Ответственность за теракт пока не взяла ни одна организация.

Лал Шахбаз Каландар жил в XIII веке и был суфийским мистиком, взгляды которого не разделяли ортодоксальные сунниты.

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