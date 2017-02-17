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В школу на попутках: В Оренбуржье неделю простаивал школьный автобус

Общество
Проблемы с наполнением бюджета: не было денег на бензин

Оренбург, 17 февраля 2017, 09:22 — REGNUM  В Оренбургском районе Оренбуржья с 6 по 14 февраля произошел сбой в организации школьных перевозок. В Первомайскую среднюю общеобразовательную школу детям приходилось добираться на попутках, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной Госавтоинспекции.

Родителям 67 детей в возрасте от семи до 16 лет пришлось самостоятельно решать проблему доставки сыновей и дочерей на учебу из поселка Чистый. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Наталья Иванова призналась, что ребята старших классов приезжали в школу на попутках, сообщает портал orenday.ru.

В ГИБДД подчеркнули, что неорганизованная перевозка детей в школу, с использованием непроверенных транспортных средств и водителей, создавала реальную угрозу жизни и здоровью несовершеннолетних. В результате начальнику районного управления образования Оренбургского района внесено представление об устранении причин и условий, способствующих реализации угроз безопасности граждан и общественной безопасности, для принятия неотложных мер по обеспечению доставки детей в школу специальными автобусами.

Как сообщили в администрации Оренбургского района, вопрос с доставкой учащихся уже решен. Уже три дня как дети доставляются в школу на специальном автобусе.

Как отметил в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM заместитель главы администрации по социальным вопросам Юрий Михайлин, имел место сбой с финансированием бензина: «Начало года. Был сбой. Есть проблемы с наполнением бюджета, как и везде».

По данным райадминистрации, в районе школьными перевозками занимается 32 автобуса. Ежемесячно на бензин для транспортных средств из местного бюджета выделяется примерно 700 тыс. рублей.

Юрий Михайлин также обратил внимание на то, что в период, когда чиновники не профинансировали бензин, в регионе стояли морозы и дети несколько дней не посещали образовательное учреждение, процесс обучения осуществлялся дистанционно. По поводу доставки детей, когда школьный автобус отсутствовал, чиновник сказал, что школьников возили в школу родители на своих машинах или дети добирались на маршрутном автобусе.

Добавим, поселок Чистый находится между Оренбургом и поселком Экспериментальный. В обе стороны примерно одинаковое расстояние — по 12 — 14 км.

Отметим, это не первый случай, когда власти не выделяют денег на бензин для школьных автобусов. В Марий Эл из-за отсутствия денег на бензин школа начала взимать плату с родителей детей. В итоге, вмешалась прокуратура, и деньги были возвращены родителям.

В отсутствии денег на бензин прокуратура обвинила директора школы и районный отдел образования, которые не закупили своевременно топливо.

Читайте ранее в этом сюжете: В Марий Эл дети платили за проезд в школьном автобусе

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