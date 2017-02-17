Минобороны и Минкультуры будут сотрудничать в патриотическом воспитании

Соглашение будет способствовать дальнейшему развитию не только отношений министерств, но тех больших и важных проектов, которые предполагается делать в будущем

Москва, , 09:06 — REGNUM Министерство обороны и Минкультуры России подписали соглашение о сотрудничестве в патриотическом и военно-историческом воспитании, а также туризме и других вопросах, сообщили в Минобороны РФ.

«За всю историю Вооруженных сил неоднократно было доказано, что армия и культура, история — это вещи абсолютно взаимоувязанные. В разные годы лихолетья и мирного созидания это всегда было одним из приоритетов Вооруженных сил. Мы все помним то активное сотрудничество, которое было в Первую мировую и Великую Отечественную войну», — заявил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

По его словам, соглашение будет способствовать дальнейшему развитию не только отношений министерств, но тех больших и важных проектов, которые предполагается делать в будущем.

В частности, соглашением предусмотрено содействие организации патриотического воспитания в образовательных учреждениях, повышение доступности детского и молодежного туризма, привлечение детей и молодежи к туристской, краеведческой, физкультурно-спортивной, военно-исторической и военно-патриотической деятельности.

Глава Минкультуры России Владимир Мединский рассказал о ряде проектов, которые в настоящее время реализует Минкультуры, в частности, это создание новых военных музеев и открытие на базе подведомственных Минкультуры учебных заведений музыкальных кадетских корпусов.

Министр культуры сообщил, что в настоящее время ведомство работает над созданием нескольких музеев: Музея Зои Космодемьянской, первого в России Музея московских стрельцов и Музея военной формы.

Также Мединский предложил создать рабочую группу, которая будет координировать взаимодействие между ведомствами по разным направлениям, в том числе, в рамках «Парка патриот».

Кроме того, министерства договорились проводить совместные мероприятия, включая ежегодную акцию «День в музее для российских кадетов» и иных акций в том числе в парке Вооруженных сил «Патриот». Также решено вместе создавать художественные и учебные фильмы.