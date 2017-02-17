На Кубани подорожали бензин, лекарства и культура

Астрахань, , 08:55 — REGNUM В Краснодарском крае за прошлый месяц в целом цены на продовольственные товары не поднялись более чем на 4,2%. Исключение составили виноград, стоимость которого выросла на 26,3% и свежие помидоры, подорожавшие на 17,3%. Такие данные ИА REGNUM предоставили в Краснодарстате 17 февраля.

В пределах 2,1% — 4,2% подорожали маргарин, масло сливочное, молоко, рыба живая и охлажденная, лук репчатый, груши. Незначительно поднялись цены на овощи натуральные и консервированные, рис, хлеб и булочные изделия из пшеничной и ржаной муки. А вот апельсины, напротив, стали дешевле на 13%, бананы — на 7,4%, огурцы свежие — на 3,3%, яйца — на 3,2%, сахар — на 2,8%.

На Кубани дешевеет продовольствие, а услуги растут в цене

На Кубани в разы подорожали свежие овощи

Среди непродовольственных товаровприрост цен (в пределах 1% — 4,3%) был отмечен в частности, на отдельные виды медикаментов, бензин автомобильный, дизтопливо, импортные и отечественные автомобили. Подешевели от 1% до 5,2% мониторы для настольного компьютера, смартфоны, линолеум, ламинат, газовое моторное топливо и микроволновые печи.

Значительнее всего среди услуг, оказываемых населению, возросла стоимость проезда в городском электротранспорте на 11,1%, в пригородном поезде — на 10%, в городском муниципальном автобусе — на 5,7%. Зато летать самолетами и ездить проездами дальнего следования стало дешевле на 8,8% и 7,7% соответственно. Поднялись в цене и услуги организаций культуры — на 4,9%, санаторно-оздоровительные услуги — на 1,6%, водоснабжения горячего — на 1,4%.

В январе по сравнению с декабрем 2016 года индекс потребительских цен на товары и услуги в Краснодарском крае составил 100,4%, в том числе на продовольственные товары — 100,5%, непродовольственные товары — 100,3%, услуги — 100,4%.

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