Пятница, 17 Февраля 2017 года
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Китайский суд приговорил «шанхайского взрывателя» к 8 годам лишения свободы

Общество
Гражданин КНР взорвал самодельную бомбу в терминале аэропорта Шанхая в июне 2016 года
Николай Ярошенко. Заключенный. 1878 Николай Ярошенко. Заключенный. 1878

Шанхай, Китай, 17 февраля 2017, 08:19 — REGNUM  Народный суд Шанхая признал гражданина КНР Чжоу Синбо виновным в организации взрыва в аэропорту «Пудун», в результате которого пострадали 3 человека. Следствие установило, что 29-летний мужчина решил взорвать бомбу и покончить с собой из-за игровой зависимости.

Суд признал Чжоу Синбо вменяемым и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы. Подсудимый полностью признал свою вину и сообщил, что не намерен обжаловать приговор, пишет «Сина синьвэнь».

«Я задолжал слишком много денег людям. Мне необходимо совершить что-то сумасшедшее, что, определенно, стоило бы мне жизни», — запись была размещена преступником в одной из социальных сетей накануне взрыва в аэропорту.

Взрыв во втором терминале шанхайского аэропорта «Пудун» прогремел 12 июня 2016 г. в 14:42 по местному времени. Чжоу Синбо изготовил самодельное взрывное устройство, которое сдетонировало возле стоек регистрации. Преступник попытался покончить с собой, однако его остановила служба безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, преступник с 2014 г. страдал от игровой зависимости. Все заработанные им деньги тратились на азартные игры через интернет.

Читайте ранее в этом сюжете: Стала известна личность организатора взрыва в аэропорту Шанхая

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