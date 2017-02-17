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НКО Якутии перестали финансировать

Общество
«Это является прямым нарушением распоряжения президента PФ»

Якутск, 17 февраля 2017, 11:41 — REGNUM  Анткоррупционный проект «Устранение коррупционных рисков путем совершенствования законодательства и правоприменительной практики на основе моделирования коррупционных механизмов», который реализовывала общественная организация «Якутия — наше мнение» перестал финансировать грантооператор. Руководитель организации Степан Петров считает, что средства перестали перечислять незаконно, в нарушение распоряжения президента РФ №68-рп от 05.04.2016 года.

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Он рассказал корреспонденту ИА REGNUM, что причиной прекращения финансирования проекта называются «существенные нарушения при изготовлении и распространении печатной продукции», но факты, раскрывающие суть нарушений, грантооператором не приводятся.

Степан Петров напоминает, что финансироваться проекты НКО должны своевременно. «Это является прямым нарушением распоряжения президента PФ от 05.04.2016 № 68-рп и ставит под угрозу реализацию запланированных задач по оказанию правовой помощи конкретным заявителям и устранению коррупционных рисков из законодательства и правоприменительной практики. Под вопросом оказание содействия по конкретным делам актуальной тематики и решению проблем граждан, чьи права нарушаются аналогичным образом», — считает общественник.

По его мнению, ответственные должностные лица грантооператора — Председатель ООД «Гражданское достоинство» Павел Вдовиченко и исполнительный директор Владимир Татаринов «занимаются умышленным противодействием государственной антикоррупционной политики России путём саботажа, то есть умышленным неисполнения обязанностей по организации финансирования НКО, а также совершением умышленных действий, направленных на подрыв авторитета, имиджа и доверия к органам государственной власти России в области поддержки гражданского общества. То есть дискредитируют деятельность Президента РФ и Правительства РФ по развитию гражданского общества и противодействия коррупции».

«По результатам проверки поступившего с нарушением сроков отчёта по договору №132/2016/1 от 01.08.2016 были установлены существенные нарушения пунктов 4.7.1., 4.7.4 при изготовлении и распространении печатной продукции. На основании пунктов 3.4.6 и 7.1.3 грантодатель движение «Гражданской общество» отказывается от договора в одностороннем внесудебном порядке. Дальнейшее финансирование по договору прекращено», — говорится в полученном организацией письме.

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Степан Петров намерен в ближайшее время подготовить иск в Арбитражный суд, а также обращение по факту незаконного прекращения финансирования проекта в адрес президента РФ Владимира Путина, правительства, общественной палаты, уполномоченного по правам человека, советов при главе государства по противодействию коррупции, развитию гражданского общества и правам человека, правоохранительных органов.

Общественник считает нужным обязать ООД «Гражданское достоинство» возобновить финансирование проекта в связи незаконностью и безосновательностью прекращения финансирования, а также принять меры дисциплинарного характера и рассмотреть вопрос увольнения должностных лиц грантооператора, виновных в нарушении выполнения распоряжения президента РФ.

«Отдельно будет прорабатываться вопрос уголовного преследования в отношении виновных лиц», — отметил Степан Петров.

Напомним, общественная организация «Якутия — Наше мнение» занимается правозащитной деятельностью, а также реализацией национального плана противодействия коррупции в части осуществления независимой антикоррупционной экспертизы и противодействиям коррупционным проявлениям. НКО занималась противодействием коррупции на региональном уровне и в судебной системе, а также соблюдением прав местного населения при разработке крупных проектов социально-экономического развития и при управлении экономическим активами, защитой прав собственников жилья и земли.

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