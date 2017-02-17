НКО Якутии перестали финансировать
Якутск, 17 февраля 2017, 11:41 — REGNUM Анткоррупционный проект «Устранение коррупционных рисков путем совершенствования законодательства и правоприменительной практики на основе моделирования коррупционных механизмов», который реализовывала общественная организация «Якутия — наше мнение» перестал финансировать грантооператор. Руководитель организации Степан Петров считает, что средства перестали перечислять незаконно, в нарушение распоряжения президента РФ №68-рп
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Он рассказал корреспонденту ИА REGNUM, что причиной прекращения финансирования проекта называются «существенные нарушения при изготовлении и распространении печатной продукции», но факты, раскрывающие суть нарушений, грантооператором не приводятся.
Степан Петров напоминает, что финансироваться проекты НКО должны своевременно. «Это является прямым нарушением распоряжения президента PФ
По его мнению, ответственные должностные лица грантооператора — Председатель ООД «Гражданское достоинство» Павел Вдовиченко и исполнительный директор Владимир Татаринов «занимаются умышленным противодействием государственной антикоррупционной политики России путём саботажа, то есть умышленным неисполнения обязанностей по организации финансирования НКО, а также совершением умышленных действий, направленных на подрыв авторитета, имиджа и доверия к органам государственной власти России в области поддержки гражданского общества. То есть дискредитируют деятельность Президента РФ и Правительства РФ по развитию гражданского общества и противодействия коррупции».
«По результатам проверки поступившего с нарушением сроков отчёта по договору №132/2016/1
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Степан Петров намерен в ближайшее время подготовить иск в Арбитражный суд, а также обращение по факту незаконного прекращения финансирования проекта в адрес президента РФ Владимира Путина, правительства, общественной палаты, уполномоченного по правам человека, советов при главе государства по противодействию коррупции, развитию гражданского общества и правам человека, правоохранительных органов.
Общественник считает нужным обязать ООД «Гражданское достоинство» возобновить финансирование проекта в связи незаконностью и безосновательностью прекращения финансирования, а также принять меры дисциплинарного характера и рассмотреть вопрос увольнения должностных лиц грантооператора, виновных в нарушении выполнения распоряжения президента РФ.
«Отдельно будет прорабатываться вопрос уголовного преследования в отношении виновных лиц», — отметил Степан Петров.
Напомним, общественная организация «Якутия — Наше мнение» занимается правозащитной деятельностью, а также реализацией национального плана противодействия коррупции в части осуществления независимой антикоррупционной экспертизы и противодействиям коррупционным проявлениям. НКО занималась противодействием коррупции на региональном уровне и в судебной системе, а также соблюдением прав местного населения при разработке крупных проектов социально-экономического развития и при управлении экономическим активами, защитой прав собственников жилья и земли.
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