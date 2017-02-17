CNN: Экс-советнику Трампа не будут предъявлять обвинения

В ночь на 14 февраля 2017 г. в США подал в отставку советник главы Белого дома по национальной безопасности Майкл Флинн

Вашингтон, , 07:58 — REGNUM Федеральное бюро расследований (ФБР) США не планирует предъявлять бывшему советнику президента США Майклу Флинну какие-либо обвинения в связи с его разговором с послом РФ в США Сергеем Кисляком. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

«ФБР, как ожидается, не будет выдвигать каких-либо обвинений против бывшего советника президента США по национальной безопасности Майкла Флинна, пока не появится новая информация, которая прольет свет на то, что им известно», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 14 февраля 2017 г. в США подал в отставку советник главы Белого дома по национальной безопасности Майкл Флинн. Свое решение высокопоставленный чиновник США мотивировал тем, что не полностью проинформировал вице-президента страны Майка Пенса и других о своих разговорах с послом РФ Сергеем Кисляком.

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