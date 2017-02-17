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Посольство РФ в Лондоне прокомментировало фильм BBC о футбольных фанатах

Общество
16 февраля председатель комитета Российского футбольного союза (РФС) по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин сообщил, что фильм «Хулиганская армия России» британской телерадиокомпании ВВС будет очередным художественным вымыслом

Лондон, 17 февраля 2017, 07:16 — REGNUM  Документальный фильм о российских футбольных болельщиках, снятый и показанный на британском телеканале BBC2, призван дискредитировать чемпионат мира (ЧМ) по футболу 2018 года, который пройдет на территории Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении посольства России в Лондоне, которое обнародовано на сайте дипмиссии.

В заявлении посольства говорится, что фильм «Армия хулиганов России» «производит шокирующее впечатление» и оставляет ощущение сознательного намерения его создателей «посеять в британском обществе страх за безопасность болельщиков, которые планировали поехать в Россию».

«Основываясь на футбольных беспорядках в Марселе, а также съемках российских болельщиков-маргиналов, авторы спонсируемого британским правительством телеканала, скомпоновав соответствующим образом сюжет, приложили максимум усилий и средств для дискредитации России и предстоящего ЧМ», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 февраля председатель комитета Российского футбольного союза (РФС) по безопасности и работе с болельщиками Владимир Маркин сообщил, что фильм «Хулиганская армия России» британской телерадиокомпании ВВС будет очередным художественным вымыслом.

«Я не видел анонсируемый фильм, но мы все уже давно знакомы с творчеством BBC, которым они в последние годы «радуют» своих зрителей», — сказал он.

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