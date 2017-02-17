Пятница, 17 Февраля 2017 года
07:51:05 МСК

«До наступления полной ясности»: Продажу акций АЛРОСА отложили на 2018 год

Общество
Приватизация в любом случае состоится, уверен эксперт
Штаб-квартира АК АЛРОСА. г.Мирный
Иллюстрация: (сс) Staselnik
Штаб-квартира АК АЛРОСА. г.Мирный

Якутск, 17 февраля 2017, 07:09 — REGNUM  Стремление оттянуть продажу акций АЛРОСА, отложив приватизацию на 2018 год, связано с выборами президента РФ. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM высказал кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» СВФУ Юрий Данилов.

Читайте также: Правительство РФ продаст ещё 4% акций «АЛРОСА» к 2019 году

Мнение министра финансов РФ Алексея Моисеева, озвучившего предварительным временем приватизации 2018 год, он предлагает рассматривать как частное. «Сейчас специально разогревается вопрос по приватизации акций», — уверен эксперт.

Он подчёркивает, что решение по этому вопросу всё равно принимается на уровне президента России, а затем распространяется по вертикали власти.

Юрий Данилов также не сомневается, что часть акций в любом случае будет продана, так как это прописано в утверждённом и согласованном прогнозном плане приватизации на 2017−2019 годы.

«Он будет исполнен, что бы ни говорили чиновники более низшего звена», — подчеркнул кандидат экономических наук.

Перенос сроков продажи акций он объясняет так: «В 2018 году будут выборы президента России, поэтому есть стремление оттянуть решение вопроса до наступления полной ясности о том, кто пойдёт на президентские выборы и будет в предвыборных группировках кандидатов. Сейчас ситуация на фондовом рынке благоприятна для приватизации акций, но есть проблемы с привлечением иностранных инвестиций. Поэтому все ожидают развития дальнейших политических событий в мире с точки зрения ослабления санкций со стороны США и стран Запада. Подождём и мы!» — подытожил эксперт.

Напомним, невозможной приватизацию акций АЛРОСА в 2017 году назвал министр финансов РФ Алексей Моисеев. Перенос сроков на 2018 год он объяснил необходимостью договариваться с представителями власти Якутии, так как федеральные акции можно продать только параллельно с республиканскими.

Как сообщало ИА REGNUM, в постановлении правительства РФ говорится о намерении в 2017—2019 годах продать часть госпакета акций якутской алмазодобывающей компании АЛРОСА. В документе указано, что государство намерено сократить долю участия в уставном капитале компании до 29%, а значит, продать 4% ценных бумаг АЛРОСА. Передача акций в частные руки будет осуществляться со следующей формулировкой: «с координацией продажи акций, находящихся в государственной собственности Якутии и в муниципальной собственности, с возможностью направления на развитие инфраструктуры Якутии денежных средств, поступающих от приватизации акций».

Читайте также: Больной вопрос: в Якутии вновь заговорили о приватизации акций АЛРОСА

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Приватизация госактивов
Главное сегодня
NB!
17.02.17
«Заткнитесь, пожалуйста»: Сахалин финансирует Росгвардию в ущерб детям
Южно-СахалинскРоссия Региональные и муниципальные бюджеты - 2017 Экономика
NB!
17.02.17
Дорогой вы наш депутат: Зачем тратить столько денег на перелеты?
Петропавловск-КамчатскийРоссия Государственная дума РФ VII созыва Общество
NB!
17.02.17
Global Times: Западные СМИ бесстыдно защищают террористов
ПекинКитай Политика Китая Политика
NB!
17.02.17
СМИ: Россия к лету может завершить погашение долгов СССР
МоскваРоссия Крушение СССР и его последствия Экономика
NB!
17.02.17
Трамп: «Я унаследовал беспорядок...»
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
17.02.17
Ачимпонг и Станчу разобрались с «Зенитом»
БрюссельБельгия Еврокубки УЕФА Спорт
NB!
17.02.17
Анна Алябьева«Наша Таня громко плачет!!!»: для всех поколений вот уже 100 лет
МоскваРоссия REGNUM: ничто не забыто Культура
NB!
16.02.17
Бабич не видит необходимости в продлении договора между Татарией и Москвой
КазаньРоссия Региональная экспертиза Политика
NB!
16.02.17
Первая в истории «Ростова» победа в плей-офф Лиги Европы
Ростов-на-ДонуРоссия Еврокубки УЕФА Спорт
NB!
16.02.17
«Разведслужбы США не доверяют Трампу, а он – им»
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
16.02.17
«Американские СМИ превращают Трампа во врага США»
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
16.02.17
Леонид НерсисянМеждународный авиасалон AeroIndia 2017: фоторепортаж
Нью-ДелиИндия Военно-промышленный комплекс Политика
NB!
16.02.17
Министр промышленности Уругвая выступила в Москве с рекламной сказкой
МоскваРоссия Россия и страны Латинской Америки Экономика
NB!
16.02.17
«Краснодар» одержал первую победу в плей-офф Лиги Европы
КраснодарРоссия Еврокубки УЕФА Спорт
NB!
16.02.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMЧрезвычайная ситуация! Такого не было даже в разгар войны: обзор энергетики
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
16.02.17
Авигдор ЭскинКонец старой истории на Святой земле: Израиль будет целым и неделимым
Тель-АвивИзраиль Ближневосточное урегулирование Политика
NB!
16.02.17
Сергей Кургинян: «Народ — расходный материал для элиты»
МоскваРоссия Восстановление имени Сталина Политика
NB!
16.02.17
«Опомнитесь!»: Кургинян вновь одержал победу на «Поединке» у Соловьёва
МоскваРоссия История: наука и понимание современности Политика
NB!
16.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 16 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
16.02.17
Сергей ГуркинПреступность на Украине: «АТО», безработица, хаос
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
16.02.17
«Рубль упадет с энтузиазмом инвесторов»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
16.02.17
«В противостоянии Трампа и госмашины США все табу уже сняты»
МоскваРоссия Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
ещё главное