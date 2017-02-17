Российский Центр по примирению передал сирийцам около 27 тонн гумпомощи

Гуманитарные акции были проведены в сирийских провинциях Алеппо, Дамаск и Латакия

Москва, , 06:13 — REGNUM Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон 16 февраля провели восемь гуманитарных акций в сирийских провинциях Алеппо, Дамаск и Латакия. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В городе Алеппо — в районах Ард-Алхамра и Старый Алеппо, квартале Балат, в школах района Салах Аль Дин и квартала 3000, а также школе Альфинун Насауйя — мирным жителям было передано 3,7 тонны хлеба.

В городе Латакия жителям было передано 3 тонны продовольствия, в государственный военный госпиталь имени Заги Азра доставлено 1,5 тонны медикаментов. Жителям населённого пункта Сейд-Найя провинции Дамаск передано 100 продовольственных наборов.

На авиабазу Хмеймим в рамках акции «Дети России — детям Сирии» самолётами военно-транспортной авиации ВКС России доставлено 18 тонн гуманитарных грузов: игрушки, товары первой необходимости, канцелярские и школьные принадлежности.

Сообщается, что всего за сутки гуманитарную помощь получили 3590 жителей. Общая масса доставленных в Сирию и переданных населению гуманитарных грузов составила 26,7 тонны.

Кроме этого, российскими самолётами с использованием парашютных платформ в район города Дейр-эз-Зор было доставлено 20,6 тонн продовольствия, полученного сирийскими властями по линии ООН.