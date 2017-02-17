Китай сообщает о новых случаях заражения людей вирусом H7N9

Сообщается, что основные случаи заражения фиксируются в дельтах рек Янцзы и Чжуцзян

Пекин, , 03:47 — REGNUM Новые случаи заражения вирусом птичьего гриппа были зарегистрированы в Китае, несмотря на снижение заболеваемости, передает 17 февраля китайская газета China Daily.

В девяти городах китайской провинции Цзянси с 1 по 12 февраля выявлено 28 случаев заболеваемости вирусом H7N9, из которых 7 оказались смертельными.

Одновременно, в провинции Фуцзянь известно о девяти новых случая заражения в феврале, один пациент скончался.

Сообщается, что основные случаи заражения фиксируются в дельтах рек Янцзы и Чжуцзян.

Ранее ИА REGNUM уже сообщало о 192 случаях заражения птичьим гриппом в Китае, среди которых было 79 смертельных.

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