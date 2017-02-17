Молдавия получила от США очередную партию военной техники

Военные автомобили типа HMMWV и грузовики планируется использовать в ходе военных учений

Кишинёв, , 03:28 — REGNUM Национальная армия Молдавии получила очередную партию военной техники от правительства США. Как сообщили в пресс-службе Минобороны Молдовы, речь идет о 41 единице транспортных средств — автомобилей типа HMMWV (High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicle) и грузовика, передает корреспондент ИА REGNUM.

34 автомобиля уже доставлены в Молдавию, остальная часть прибудет к концу текущего квартала. Предполагается, что подаренную США технику молдавские военнослужащие будут использовать в ходе национальных и международных учений.

Ранее, в 2014 году США уже подарили армии Молдовы около 50 военных автомобилей, включая 39 машин типа HMMWV.