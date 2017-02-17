Пятница, 17 Февраля 2017 года
03:18:35 МСК

Джон Керри послан в Йель

Общество
Бывший госсекретарь «поможет поднять дискурс»

Нью-Хейвен, США, 17 февраля 2017, 02:59 — REGNUM  Бывший госсекретарь США Джон Керри приглашен в Йельский университет — он будет курировать «новую программу, посвященную глобальной политике», передает Associated Press.

По словам президента Йельского университета Питера Саловея, Керри «поможет поднять дискурс» по ключевым политическим проблемам, таким как «несостоятельные государства, вызов авторитаризма, насильственный экстремизм и изменение климата».

Отмечается, что Джон Керри, бывший госсекретарь при бывшем президенте США Бараке Обаме, сам является выпускником Йельского университета, одного из старейших и наиболее респектабельных учебных заведений Соединенных Штатов.

Читайте также: «Внешняя политика США при Обаме стала провалом» — The Foreign Policy

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Высшее образование
Главное сегодня
NB!
17.02.17
Ачимпонг и Станчу разобрались с «Зенитом»
БрюссельБельгия Еврокубки УЕФА Спорт
NB!
17.02.17
Российские дипломаты в Венесуэле пошли в народ
КаракасВенесуэла Россия и страны Латинской Америки Политика
NB!
17.02.17
Анна Алябьева«Наша Таня громко плачет!!!»: для всех поколений вот уже 100 лет
МоскваРоссия REGNUM: ничто не забыто Культура
NB!
16.02.17
Бабич не видит необходимости в продлении договора между Татарией и Москвой
КазаньРоссия Региональная экспертиза Политика
NB!
16.02.17
Первая в истории «Ростова» победа в плей-офф Лиги Европы
Ростов-на-ДонуРоссия Еврокубки УЕФА Спорт
NB!
16.02.17
«Разведслужбы США не доверяют Трампу, а он – им»
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
16.02.17
Леонид НерсисянМеждународный авиасалон AeroIndia 2017: фоторепортаж
Нью-ДелиИндия Военно-промышленный комплекс Политика
NB!
16.02.17
Елена ХаненковаРазведка США: «Государство внутри государства» показывает зубы
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
16.02.17
Министр промышленности Уругвая выступила в Москве с рекламной сказкой
МоскваРоссия Россия и страны Латинской Америки Экономика
NB!
16.02.17
«Краснодар» одержал первую победу в плей-офф Лиги Европы
КраснодарРоссия Еврокубки УЕФА Спорт
NB!
16.02.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMЧрезвычайная ситуация! Такого не было даже в разгар войны: обзор энергетики
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
16.02.17
Авигдор ЭскинКонец старой истории на Святой земле: Израиль будет целым и неделимым
Тель-АвивИзраиль Ближневосточное урегулирование Политика
NB!
16.02.17
«Опомнитесь!»: Кургинян вновь одержал победу на «Поединке» у Соловьёва
МоскваРоссия История: наука и понимание современности Политика
NB!
16.02.17
«Прибалтам не надо бояться Путина, с ним надо сотрудничать»
ЛондонВеликобритания Обзоры зарубежных СМИ Политика
NB!
16.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 16 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
16.02.17
Сергей ГуркинПреступность на Украине: «АТО», безработица, хаос
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
16.02.17
«Рубль упадет с энтузиазмом инвесторов»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
16.02.17
«В противостоянии Трампа и госмашины США все табу уже сняты»
МоскваРоссия Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
16.02.17
Порошенко прогнозирует новые войны в Европе
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
16.02.17
Станислав СтремидловскийПредприниматели Украины: «Правительство нас убивает!»
КиевУкраина Обзоры украинской региональной прессы Политика
NB!
16.02.17
Суд: Мария Захарова стала соответчиком по иску ИА REGNUM
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
16.02.17
Крым готов выйти из эксперимента по введению курортного сбора
МоскваРоссия Введение курортного сбора в регионах России Экономика
ещё главное