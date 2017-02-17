Джон Керри послан в Йель

Нью-Хейвен, США, , 02:59 — REGNUM Бывший госсекретарь США Джон Керри приглашен в Йельский университет — он будет курировать «новую программу, посвященную глобальной политике», передает Associated Press.

По словам президента Йельского университета Питера Саловея, Керри «поможет поднять дискурс» по ключевым политическим проблемам, таким как «несостоятельные государства, вызов авторитаризма, насильственный экстремизм и изменение климата».

Отмечается, что Джон Керри, бывший госсекретарь при бывшем президенте США Бараке Обаме, сам является выпускником Йельского университета, одного из старейших и наиболее респектабельных учебных заведений Соединенных Штатов.

Читайте также: «Внешняя политика США при Обаме стала провалом» — The Foreign Policy