В США 400 женщин пройдут повторный тест на вирус Зика

Вашингтон, , 02:42 — REGNUM Чиновники Министерства здравоохранения США в Вашингтоне сообщили, что 400 беременным женщинам, которые прошли тест на вирус Зика в прошлом году, придется пройти его повторно из-за риска ошибки во время тестирования, передает Associated Press.

По информации врачей, положительный тест на вирус могли также показать вирус желтой лихорадки или вирус лихорадки денге, не имеющие таких тяжелых последствий для развития плода.

Напомним, вирус Зика, «шквальное» распространение которого в тропических странах отмечается с 2015 года, наиболее опасен для беременных: у женщин, во время беременности переболевших лихорадкой Зика, высок риск рождения ребенка с микроцефалией — аномально малым размером головы.

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