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Действующий муфтий Татарии стал единственным кандидатом на пост главы ДУМ

Общество
Выборы муфтия состоятся в рамках следующего съезда мусульман

Казань, 16 февраля 2017, 22:59 — REGNUM  Пленум Духовного управления мусульман Татарии утвердил в качестве кандидата на должность Муфтия Камиля хазрата Самигуллина — действующего председателя ДУМ республики, сообщает пресс-служба ДУМ Татарии.

Заявления от кандидатов принимались с 13 января по 13 февраля текущего года.

Камиль хазрат Самигуллин является муфтием Татарии с 2013 года, когда съезд мусульман республики единогласно поддержал его кандидатуру на этот пост на четырехлетний срок.

Также участники заседания утвердили дату проведения съезда мусульман региона — 17 апреля 2017 года — в рамках которого состоятся выборы муфтия, его первого заместителя и главного казыя (институт казыев осуществляет ведение богословских вопросов).

В пресс-службе отметили, что впервые в истории проведения съездов ДУМ Татарии число своих делегатов каждый мухтасибат определял самостоятельно без каких-либо ограничительных квот. Таким образом, в выборах муфтия его первого заместителя и главного казыя республики примут участие самое большое число делегатов.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января Камиль хазрат критиковал заявление министра образования и науки РФ Ольги Васильевой по вопросу ношения в школах традиционных мусульманских платков. «Я с тревогой в сердце воспринял заявления министра образования и науки РФ Ольги Васильевой, которая выступила против исторических культурных ценностей коренных мусульманских народов России, — отметил Самигуллин. — Оно де-факто потакает тем маргинальным силам, которые хотят через практику религиозной дискриминации создать нездоровую напряженность в нашем обществе и расколоть фундаментальное единство многонационального российского народа».

Он считает, что если заявление главы Минобрнауки является только личным мнением, а не официальной позицией министерства — это тревожный знак.

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Ислам
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