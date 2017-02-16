Медики и психологи Кубы помогут больным детям Гайаны

В марте 2017 года в столице Гайаны будет открыт Центр воспитания детей с отклонениями в физическом и умственном развитии

Джорджтаун, , 22:05 — REGNUM В марте 2017 года в столице Гайаны будет открыт, при поддержке Кубы, Центр воспитания детей с отклонениями в физическом и умственном развитии. Такое заявление сделал в Джорджтауне кубинский координатор этого проекта Хорхе Дувалон, сообщает Prensa Latina. Недавняя статистика показывает, что в Гайане, с населением 700 тысяч человек, 6,3% детей имеют необходимость в специальном воспитании. Хорхе Дувалон возглавляет команду кубинских специалистов (педагогов, психотерапевтов, логопедов, психологов и специалистов по реабилитации), которые сейчас ведут подготовку гайанского технического персонала для работы в открывающемся Центре. Специалисты Центра будут обслуживать глухих и слепых детей, а также детей-аутистов, с умственной отсталостью или с проблемами поведения, речи и коммуникации.

Отметим, что система здравоохранения Гайаны официально бесплатна и развита относительно слабо. Только в Джорджтауне, Бартике, Летеме, Линдене, Нью-Амстердаме и Судди можно найти более-менее современные клиники. Сельские районы охвачены медицинскими услугами очень слабо, квалифицированный медперсонал можно обнаружить только в курортных местах, где он работают по договору с медпунктами крупных отелей. По сей день четверть населения Гайаны прибегает к траволечению и прочей народной медицине, комментирует сайт People and countries.

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