Четверг, 16 Февраля 2017 года
21:15:05 МСК

Законопроект об уголовном наказании за нападения на врачей внесен в Госдуму

Общество
Авторы обеспокоены тенденцией роста числа нападений на медработников в больницах и поликлиниках

Москва, 16 февраля 2017, 20:57 — REGNUM  Законопроект об уголовной ответственности за нападение на медицинских работников при выполнении ими своих профессиональных обязанностей внесла в Госдуму Мосгордума, передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля. Такие дела в случае принятия закона будут рассматривать с участием присяжных.

Так, применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении медицинского работника при выполнении им профессиональных обязанностей по оказанию медицинской помощи наказывается штрафом в размере до 200 тыс. рублей или в разме­ре заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемна­дцати месяцев либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до пяти лет, следует из документа.

Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, предлагается наказывать лишением свободы на срок до двенадцати лет.

Посягательство на жизнь медицинского работника при выполнении им профессиональных обязанностей по оказанию медицинской помощи предлагается карать лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок до двух лет либо пожизненным лишением свободы.

Причиной разработки законопроекта послужили участившиеся случаи нападения на медицинских работников при оказании ими медицинской по­ мощи пациентам. Согласно статистическим данным Минздрава, с 2010 по 2016 годы на медработников было совершено около 1226 нападений при исполнении ими служебных обязанностей. При этом количество нападений на медиков имеет тенденцию к увеличению, поскольку в 2016 году на медиков совершено столько же нападений, сколько за два предыдущих года. Авторы также ссылаются на представителей сферы здравоохранения города Москвы — в столице ежегодно фиксируется около 200 нападений на медработников.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Государственная дума РФ VII созыва
Главное сегодня
NB!
16.02.17
Елена ХаненковаРазведка США: «Государство внутри государства» показывает зубы
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
16.02.17
Министр промышленности Уругвая выступила в Москве с рекламной сказкой
МоскваРоссия Россия и страны Латинской Америки Экономика
NB!
16.02.17
«Краснодар» одержал первую победу в плей-офф Лиги Европы
КраснодарРоссия Еврокубки УЕФА Спорт
NB!
16.02.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMЧрезвычайная ситуация! Такого не было даже в разгар войны: обзор энергетики
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
16.02.17
Авигдор ЭскинКонец старой истории на Святой Земле: Израиль будет целым и неделимым
Тель-АвивИзраиль Ближневосточное урегулирование Политика
NB!
16.02.17
«Опомнитесь!»: Кургинян вновь одержал победу на «Поединке» у Соловьёва
МоскваРоссия История: наука и понимание современности Политика
NB!
16.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 16 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
16.02.17
Сергей ГуркинПреступность на Украине: «АТО», безработица, хаос
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
16.02.17
«Рубль упадет с энтузиазмом инвесторов»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
16.02.17
«В противостоянии Трампа и госмашины США все табу уже сняты»
МоскваРоссия Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
16.02.17
«Судить о КПРФ по Вороненкову – это судить о Советской армии по власовцам»
Нижний НовгородРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
16.02.17
Порошенко прогнозирует новые войны в Европе
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
16.02.17
Суд: Мария Захарова стала соответчиком по иску ИА REGNUM
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
16.02.17
Крым готов выйти из эксперимента по введению курортного сбора
МоскваРоссия Введение курортного сбора в регионах России Экономика
NB!
16.02.17
А вас я попрошу остаться! В Дагестане журналистов не пустили к Памфиловой
МахачкалаРоссия Единый день голосования 18 сентября 2016 г. Общество
NB!
16.02.17
Депутатам ГД не хватает средств на транспорт для встреч с избирателями
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
16.02.17
Юрий БаранчикГлавный враг Трампа — внутри США
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
16.02.17
Станислав ТарасовБлижний Восток: к чему ведет телефонная и Twitter-дипломатия Трампа
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
16.02.17
Доллар по 57 рублей — удар по российской экономике: Ткачёв
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
16.02.17
Михаил ДемуринПредатели и предательство: Вороненков, его предшественники и финал
МоскваРоссия Информационная война против России Политика
NB!
16.02.17
Ставрополье первым в России запретило продажу вейпов детям
СтавропольРоссия Борьба с курением Общество
NB!
16.02.17
Сводка боев в Донбассе: Под Донецком войска ДНР «накрыло» «Градом»
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
ещё главное