Законопроект, приравнивающий вейпы к сигаретам, внесен в Госдуму

Использование устройств, имитирующих курение табака (как содержащих никотин, так и без никотина), влияет на состояние легких и носоглотки, отмечают авторы

Москва, , 20:49 — REGNUM Законопроект, ограничивающий продажу вейпов, внесла в Госдуму Мосгордума, передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля.

Предлагается закрепить понятия «устройства, имитирующие курение табака», «испарительные смеси» таким образом, чтобы они объединили никотинсодержащие и безникотиновые испарительные смеси, электронные сигареты, электронные кальяны, электронные испарители, электронные парогенераторы и другие аналогичные устройства.

Также авторы предлагают установить запрет на продажу устройств, имитирующих курение табака, несовершеннолетним и запретить их использование в общественных местах (на территориях и в помещениях образовательных, медицинских организаций, учреждений культуры, спорта, на воздушных судах, в общественном транспорте, на детских площадках и на рабочих местах), а также установить ограничения на рекламу указанных устройств.

«Принятие законопроекта урегулирует на государственном уровне ограничения на использование устройств, имитирующих курение табака, и потребление испарительных смесей, что, безусловно, окажет положительное влияние на здоровье нации в целом, предотвратит и уменьшит распространение данной вредной привычки среди несовершеннолетних», — считают парламентарии.

Исследования американских токсикологов, результаты которых опубликованы в научном журнале «Science», показали, что использование устройств, имитирующих курение табака (как содержащих никотин, так и без никотина), влияет на состояние легких и носоглотки. У испытуемых отмечалась повышенная восприимчивость к инфекциям. Экспериментальным путем было доказано, что в результате воздействия типовых испарительных смесей (жидкостей для устройств, имитирующих курение табака) на иммунные клетки добровольцев их способность бороться с бактериями заметно снизилась, указали депутаты.