Четверг, 16 Февраля 2017 года
21:15:11 МСК

Законопроект, приравнивающий вейпы к сигаретам, внесен в Госдуму

Общество
Использование устройств, имитирующих курение табака (как содержащих никотин, так и без никотина), влияет на состояние легких и носоглотки, отмечают авторы

Москва, 16 февраля 2017, 20:49 — REGNUM  Законопроект, ограничивающий продажу вейпов, внесла в Госдуму Мосгордума, передает корреспондент ИА REGNUM 16 февраля.

Предлагается закрепить понятия «устройства, имитирующие курение табака», «испарительные смеси» таким образом, чтобы они объединили никотинсодержащие и безникотиновые испарительные смеси, электронные сигареты, электронные кальяны, электронные испарители, электронные парогенераторы и другие аналогичные устройства.

Также авторы предлагают установить запрет на продажу устройств, имитирующих курение табака, несовершеннолетним и запретить их использование в общественных местах (на территориях и в помещениях образовательных, медицинских организаций, учреждений культуры, спорта, на воздушных судах, в общественном транспорте, на детских площадках и на рабочих местах), а также установить ограничения на рекламу указанных устройств.

«Принятие законопроекта урегулирует на государственном уровне ограничения на использование устройств, имитирующих курение табака, и потребление испарительных смесей, что, безусловно, окажет положительное влияние на здоровье нации в целом, предотвратит и уменьшит распространение данной вредной привычки среди несовершеннолетних», — считают парламентарии.

Исследования американских токсикологов, результаты которых опубликованы в научном журнале «Science», показали, что использование устройств, имитирующих курение табака (как содержащих никотин, так и без никотина), влияет на состояние легких и носоглотки. У испытуемых отмечалась повышенная восприимчивость к инфекциям. Экспериментальным путем было доказано, что в результате воздействия типовых испарительных смесей (жидкостей для устройств, имитирующих курение табака) на иммунные клетки добровольцев их способность бороться с бактериями заметно снизилась, указали депутаты.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Борьба с курением
Главное сегодня
NB!
16.02.17
Елена ХаненковаРазведка США: «Государство внутри государства» показывает зубы
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
16.02.17
Министр промышленности Уругвая выступила в Москве с рекламной сказкой
МоскваРоссия Россия и страны Латинской Америки Экономика
NB!
16.02.17
«Краснодар» одержал первую победу в плей-офф Лиги Европы
КраснодарРоссия Еврокубки УЕФА Спорт
NB!
16.02.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMЧрезвычайная ситуация! Такого не было даже в разгар войны: обзор энергетики
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
16.02.17
Авигдор ЭскинКонец старой истории на Святой Земле: Израиль будет целым и неделимым
Тель-АвивИзраиль Ближневосточное урегулирование Политика
NB!
16.02.17
«Опомнитесь!»: Кургинян вновь одержал победу на «Поединке» у Соловьёва
МоскваРоссия История: наука и понимание современности Политика
NB!
16.02.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 16 февраля
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
16.02.17
Сергей ГуркинПреступность на Украине: «АТО», безработица, хаос
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
16.02.17
«Рубль упадет с энтузиазмом инвесторов»
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
16.02.17
«В противостоянии Трампа и госмашины США все табу уже сняты»
МоскваРоссия Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
16.02.17
«Судить о КПРФ по Вороненкову – это судить о Советской армии по власовцам»
Нижний НовгородРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
16.02.17
Порошенко прогнозирует новые войны в Европе
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
16.02.17
Суд: Мария Захарова стала соответчиком по иску ИА REGNUM
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
16.02.17
Крым готов выйти из эксперимента по введению курортного сбора
МоскваРоссия Введение курортного сбора в регионах России Экономика
NB!
16.02.17
А вас я попрошу остаться! В Дагестане журналистов не пустили к Памфиловой
МахачкалаРоссия Единый день голосования 18 сентября 2016 г. Общество
NB!
16.02.17
Депутатам ГД не хватает средств на транспорт для встреч с избирателями
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Политика
NB!
16.02.17
Юрий БаранчикГлавный враг Трампа — внутри США
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
16.02.17
Станислав ТарасовБлижний Восток: к чему ведет телефонная и Twitter-дипломатия Трампа
ВашингтонСША Деятельность президента США Дональда Трампа Политика
NB!
16.02.17
Доллар по 57 рублей — удар по российской экономике: Ткачёв
МоскваРоссия Курсы валют Экономика
NB!
16.02.17
Михаил ДемуринПредатели и предательство: Вороненков, его предшественники и финал
МоскваРоссия Информационная война против России Политика
NB!
16.02.17
Ставрополье первым в России запретило продажу вейпов детям
СтавропольРоссия Борьба с курением Общество
NB!
16.02.17
Сводка боев в Донбассе: Под Донецком войска ДНР «накрыло» «Градом»
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
ещё главное