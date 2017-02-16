Противники строительства на 11й Парковой дошли до Общественной палаты РФ

На защиту интересов москвичей, протестующих против незаконного, по их мнению, строительства на 11й Парковой улице в Северном Измайлово, встали представители Общественной палаты

Москва, , 20:19 — REGNUM В Общественную палату массово поступают обращения жителей района Северное Измайлово, в которых граждане жалуются на то, что в целях возведения жилого комплекса был изменен вид использования земельного участка. И теперь вместо детского сада планируется построить 22-этажные жилые дома, несмотря на то, что в районе катастрофически не хватает мест в детских образовательных учреждениях, заявил первый заместитель председателя комиссии по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан Георгий Федоров, сообщает 16 февраля корреспондент ИА REGNUM.

«Как член Общественной палаты, я официально заявляю, что буду писать и в Генеральную прокуратуру, и в СКР, и к мэру Москвы. К сожалению, подобные действия застройщиков носят массовый характер, это происходит не только в Северном Измайлово, но и в других районах города. В связи с чем мы продолжим бороться за права жителей Москвы и будем проводить круглые столы, по мере их необходимости», — заявил Федоров.

Внимание Общественной палаты привлек конфликт жителей 11й Парковой улицы с застройщиком компанией «Инград». Когда вместо запланированного ранее проекта строительства детского сада, на его месте было решено построить 70 метровый жилой комплекс, с встроено-пристроенным детским заведением.

Особенное возмущение местных жителей вызвало то, что, несмотря на все доводы о том, что жилой комплекс нарушает исторически сложившийся облик микрорайона, стройка ведется в нарушение градостроительных норм, буквально впритык к окружающим ее домам, количество парковочных мест далеко отстает от предполагаемого количества квартир, что ляжет тяжким бременем на имеющуюся инфраструктуру. Ввсе эти доводы не нашли понимания у московских чиновников. «Нас отказываются слышать», — утверждают местные жители.

Еще одна проблема, на которую обратили внимание участники дискуссии, это то, что жилой комплекс оставит без солнца жителей всех окрестных домов. На все запросы граждан предоставить им расчеты по инсоляции, застройщик категорически отказался это делать. Максимум чего удалось добиться, так это получить выписку из заключения Мосгорэкспертизы о том, что все нормы соблюдены.

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Не обошли вниманием и вопрос о нарушениях законодательства, на которые пришлось пойти, чтобы утвердить проект строительства многоэтажного жилого комплекса. На основные нарушения, указал муниципальный депутат района Северное Измайлово Дмитрий Барановский.

В заключение стоит отметить, что приглашение к дискуссии получили все заинтересованные лица. По словам общественника, соответствующие приглашения были разосланы в правительство Москвы, прокуратуру, в Градостроительную земельную комиссию, Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы, в компанию застройщика «Инград». Однако ни московские чиновники, ни представители застройщика на круглый стол в ОП РФ так и не явились. Из чего участники заседания сделали неутешительный вывод о перспективах развития диалога между москвичами и городскими властями.

«У меня складывается ощущение, что им нечего сказать на то преступление, которое они сейчас совершают. Видимо их тактика заключается в том, чтобы игнорировать эти слушания, чтобы не отвечать на вопросы жителей», — заключил Федоров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, муниципальный депутат района Северное Измайлово Дмитрий Барановский обратился в Следственный комитет РФ и прокуратуру города Москвы с просьбой проверить на предмет коррупционной, как он выразился, составляющей сделку, по которой застройщик ГК «Инград» получил разрешительные документы на строительство 19-этажного жилого дома в месте, на котором раньше предполагалось построить детский сад.

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