Ожоги и смерть : на Ямале разбираются с нерадивыми матерями

Жительница Тазовского района бросила сына без присмотра — тот получил ожоги. Мамаша из Лабытнанги не лечила больного ребенка и он скончался

Салехард, , 18:50 — REGNUM На Ямале возбуждено уголовное дело в отношении женщины, бросившей дома малолетнего сына без присмотра. В результате ребёнок получил тяжелые ожоги, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Трагедия произошла 1 декабря 2016 года. В дежурную часть ОМВД России по Тазовскому району поступил звонок от врача больницы с сообщением о мальчике, получившем термические ожоги различных частей тела.

Было установлено, что 26-летняя безработная жительница поселка Тазовский, будучи нетрезвой, оставила без присмотра сына, которому нет и года. Он выпал из кроватки на трубы центрального отопления, в результате чего получил ожоги III степени общей площадью поражения 7%. Данная семья на учете в органах по делам несовершеннолетних не состоит.

В настоящее время сотрудниками отделения дознания ОМВД России по Тазовскому району в отношении матери малолетнего ребенка возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 118 УК РФ («Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности»). Избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

Сегодня, 16 февраля, в пресс-службе прокуратуры ЯНАО сообщили, что отправлено в суд дело другой нерадивой ямальской матери. Ранее прокуратурой округа сообщалось о проверке по факту смерти малолетнего ребенка в Салехарде.

Установлено, что мать умершего ребенка вела антиобщественный образ жизни, нигде не работала, оставляла малыша на длительное время без присмотра, не соблюдала режим питания и сна сынишки, злоупотребляла спиртными напитками, а в 2013 году она была лишена родительских прав в отношении первого ребенка.

По версии следствия, 24 августа 2016 года дама, заметив, что двухлетний сын заболел, не стала обращаться за медицинской помощью. Несмотря на ухудшение самочувствия ребенка, она перевезла его в легкой одежде на пароме через реку Обь из Лабытнанги в Салехард, где остановилась у своей знакомой. Находясь в гостях, женщина проигнорировала предложение подруги о вызове для ребенка скорой медицинской помощи, уложила мальчика спать. Врачами Салехардской окружной клинической больницы, куда она на следующий день на такси привезла малолетнего, была констатирована смерть ребёнка.

По выявленным в ходе проверки нарушениям, за ненадлежащую работу с семьей, находящейся в социально опасном положении, по представлениям прокуроров к дисциплинарной ответственности привлечены должностные лица территориального отдела полиции, органов опеки и попечительства, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

По требованию прокуратуры Салехарда в отношении дамы по факту смерти ее второго ребенка возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»), ст.156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

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