По заказу Федора Конюхова построят самую большую в мире парусную яхту

Рыбинск, Ярославская область, , 17:43 — REGNUM На судостроительном заводе «Вымпел» в Рыбинске Ярославской области состоялось обсуждение планов строительства скоростной парусной яхты для рекордного кругосветного плавания Фёдора Конюхова. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили на заводе.

В совещании участвовали сам Фёдор Конюхов, представители его экспедиционного штаба, гендиректор АО «ССЗ «Вымпел» Олег Белков, глава Рыбинска Денис Добряков.

«Парусная яхта должна быть самой большой в мире — длиной 75 метров, а кроме того, очень быстрой — двигаться со скоростью 42 узла (77 км/ч), выдерживать в океане любые ветра и шторма», — рассказал о своём видении Фёдор Конюхов.

После кругосветного плавания яхта, которую предложено назвать «Адмирал Фёдор Ушаков», станет учебным парусным судном для Военно-Морского Флота.

«У нас есть возможность построить быстроходную яхту для экстремального плавания. На первом этапе прорисуем внешнюю архитектуру судна, отправим Фёдору Конюхову, затем подготовим инженерную записку для Министерства обороны», — сказал генеральный директор «Вымпела» Олег Белков.

Стороны предварительно договорились о том, что закладка яхты может состояться в 2017 году. За год завод выполнит проект, построит корпус из алюминия, подберёт для носовой части материал особо высокой прочности. Для оснащения 37-метровыми мачтами и оборудованием яхту переведут на Чёрное море, где она и будет достроена.