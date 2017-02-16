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В Красноярске реализуется программа по организации доступной среды

Общество
Необходимо создать комфортные условия и равные возможности для всех людей, считает глава города

Красноярск, 16 февраля 2017, 17:40 — REGNUM  В Красноярске реализуется комплексная программа мероприятий на 2017 год по организации доступной среды для маломобильных групп населения. В конце 2016 года в Красноярске был утвержден комплексный план по обеспечению среды, доступной для маломобильных групп красноярцев. Вектор развития направления определил глава Красноярска Эдхам Акбулатов. По его мнению, в центре современного города-миллионника должен быть, прежде всего, человек.

«Абсолютно для всех людей необходимо создать комфортные условия и равные возможности, — сказал он. — Это касается и городской инфраструктуры, и образовательной среды, и отношений в обществе. В этой связи одна из наших приоритетных задач — поэтапно формировать город без барьеров в самом широком смысле этого слова».

В целом на 2017 год запланированы мероприятия по устранению препятствий на 40 участках дорог Красноярска на путях движения к объектам социальной инфраструктуры (устранение ям, выбоин, понижение бордюрного камня), проведение работ по укладке тактильной плитки на 22 участках, оборудование 29 светофоров звуковой сигнализацией. Также планируется повысить доступность 94 объектов социальной инфраструктуры (школы, спортивные, культурные учреждения и т.д.), 29 ведомственных объектов (больницы, поликлиники, интернаты, вузы) и 24 объектов частной формы собственности (аптеки, торговые сети, банки и др.).

Основные мероприятия, предусмотренные планом, пройдут в третьем квартале текущего года, организационные и подготовительные — во втором квартале. Однако уже в первом квартале будут организованы торги по оборудованию светофоров звуковой сигнализацией на 29 объектах. В ближайшее время будут объявлены торги по капитальному ремонту санузлов в Правобережном городском Дворце культуры, в том числе по монтажу поручней, тактильной напольной плитки для слабовидящих, устройству кнопки вызова персонала. В марте планируется провести торги на выполнение работ по реконструкции входной группы, парковой зоны и санитарно-гигиенических помещений в парке флоры и фауны «Роев ручей».

В каждом районе города создана комиссия по оценке соответствия требованиям действующего законодательства объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры. В состав комиссии вошли жители города, использующие для передвижения кресло-коляску, представители общественных организаций инвалидов и сотрудники районных администраций. Комиссиями утверждены графики реализации комплексного плана по объектам в разрезе каждого района.

Планы мероприятий по организации доступной среды для маломобильных групп населения в Красноярске на 2017 году размещены на официальном сайте администрации города по этой ссылке.

Такая работа требует поэтапного решения. Однако значительные изменения происходят уже сейчас. Например, ведётся планомерная работа по обеспечению транспортной доступности для всех категорий людей, имеющих повышенные потребности. В частности, перевозчики, обслуживающие городские маршруты, при обновлении подвижного состава находят возможность для приобретения транспорта более удобного и комфортного для пассажиров, в том числе учитывают интересы маломобильных пассажиров. На сегодняшний день на маршрутах города работает 400 единиц подвижного состава с низкопольной конструкцией салона (в 2015 году их было 303). Из них 193 единицы оборудованы аппарелями и предназначены для перевозки пассажиров, передвигающихся на креслах-колясках (в 2015 году — 107). По сравнению с 2015 годом также увеличилось количество маршрутов, имеющих транспорт, доступный для данной категории пассажиров с 34 в 2015 году до 56 в 2016 году.

«Конечная цель любых инициатив в сфере обеспечения доступной среды — реализация возможности для человека вести независимый образ жизни и быть социально активным, иметь наравне с другими доступ к необходимым учреждениям. Главной остаётся задача качественно улучшить доступность городской среды, подходя к решению проблемы системно и комплексно, — отметила руководитель главного управления социальной защиты населения Наталья Береговая. — Важный аспект плана — информирование городского сообщества о проводимой работе и совместное принятие решений о возможных путях обеспечения доступной среды, участия людей с особенными потребностями в спортивной, культурной жизни города, качественное предоставление социальных услуг».

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Создание доступной среды для маломобильных групп населения
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