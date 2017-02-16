ООН: 1 тыс. беженцев рохинджа необходимо переселить в США, Канаду и ЕС

В Бангладеш прибыли несколько десятков тысяч беженцев из бирманского штата Ракхайн

Дакка, , 17:35 — REGNUM Агентство ООН по делам беженцев планирует провести переговоры с США, Канадой и рядом европейских стран об организации переселения 1 тыс. беженцев рохинджа, проживающих сейчас в Бангладеш, заявил представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) в Бангладеш Синдзи Кубо, сообщает 16 февраля Reuters.

УВКБ ООН предпримет все необходимые усилия, чтобы организовать переселение мусульман рохинджа, несмотря на введение миграционных ограничений в ряде стран, включая США, заявил Кубо.

«Независимо от изменений, произошедших в том или ином правительстве или правительственной политике, я думаю, что УВКБ ООН имеет четкую ответственность за осуществление программ по переселению людей, которые в этом нуждаются», — добавил Кубо.

В первую очередь должны быть переселены мусульмане рохинджа, которые нуждаются в качественной медицинской помощи и имеют родственников за рубежом, сказал представитель УВКБ ООН.

Напомним, в Бангладеш прибыли несколько десятков тысяч беженцев из бирманского штата Ракхайн, начиная с октября прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, правительственные войска Мьянмы вошли в пограничный штат Ракхайн после того, как в октябре 2016 года неизвестные атаковали три пограничных поста на северо-западе страны. Пограничники уничтожили восемь боевиков из примерно 200 нападавших.Правительство Мьянмы считает, что нападение на пограничные посты осуществили рохинджа при поддержки иностранных боевиков.

В ноябре прошлого года представители ООН призвали правительство Мьянмы прекратить нарушение прав мусульманского меньшинства в штате Ракхайн со стороны военнослужащих Мьянмы.

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