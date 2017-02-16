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Общественный транспорт Челябинска: вводятся бесплатные пересадки

Общество
Бесплатные пересадки по всем видам городского транспорта начнут тестировать в Челябинске. Планируемое время действие билета — 1 час

Челябинск, 16 февраля 2017, 17:33 — REGNUM  Муниципальный транспорт Челябинска планирует ввести единый пересадочный билет для троллейбусов, трамваев и автобусов. Билет будет запущен в режиме тестирования до конца марта 2017 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Управления общественным транспортом администрации города.

В Управлении пояснили, что пассажир, заплатив один раз, сможет в течение часа делать пересадки в общественном транспорте бесплатно. Для оплаты проезда могут быть использованы уже существующие транспортные карты. В данный момент транспортники работают над технической частью нововведения.

«К концу марта мы предполагаем, что введем в тестовое обращение единый проездной билет. Он будет позволять пассажиру, заплатив один раз, сделать бесчисленное количество пересадок в течение часа. Пока разговор идет про муниципальный транспорт — трамвай, троллейбус и автобус. Но в перспективе к этому могу присоединиться маршрутные такси», — сообщила пресс-секретарь Управления общественным транспортом администрации города Челябинска Валентина Богомазова.

Она отметила, что стоимость единого проездного билета пока еще обсуждается. Тестовый период позволит определить параметры проездного документа, в том числе и ценовые.

Напомним, что об едином пересадочном билете для городского транспорта Челябинска в управлении транспорта заговорили в декабре 2016 года. Однако тогда городские власти заявляли о двух часах действия билета, таким образом, пересадочный период на данный момент сократился вдвое. Отметим, что ряд маршрутов в Челябинске действительно имеют большую протяженность, а также низкий интервал движения, и пассажиры таких маршрутов могут не успеть сделать пересадку за один час.

К тестированию единого проездного билета могут также подключить заинтересованных в этом частных перевозчиков.

Отметим, стоимость проезда в городском транспорте Челябинска последний раз увеличивалась 1 ноября 2015 года, тогда цена поднялась с 15 до 20 рублей. При этом за несколько месяцев до повышения платы за проезд городские власти заверяли, что повышение цены не будет.

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