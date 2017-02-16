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В Ярославской области получателей социальных выплат защитят от приставов

Общество
Сейчас приставы списывают со счетов должников социальные пособия и алименты
Деньги Деньги

Ярославль, 16 февраля 2017, 17:23 — REGNUM  Судебные приставы в Ярославской области приняли решение обращаться в банки перед арестом счетов должников. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил региональный Уполномоченный по правам человека Сергей Бабуркин.

В Управлении Федеральной службы судебных приставов России по Ярославской области прошло межведомственное совещание, посвященное проблемам списания по исполнительным производствам со счетов должников социальных выплат, на которые по закону не может быть обращено взыскание.

Участники совещания — представители УФССП, областной прокуратуры, Банка России, коммерческих банков, общественных организаций — попытались найти оперативные пути решения проблемы.

«В мой адрес часто поступают обращения граждан по вопросу списаний средств со счетов, на которые перечисляются социальные выплаты — алименты, детские пособия, несмотря на то, что их списание в счет долгов запрещено законом. Такие ситуации складываются, в том числе, потому, что ни в отношении банка, ни в отношении судебного пристава-исполнителя не установлена прямая обязанность проверять назначение денежных средств, поступающих на банковские счета должников. Чтобы вернуть эти деньги, люди вынуждены обращаться в различные органы, и этот процесс часто затягивается до двух месяцев. Нередко перечисленные денежные средства обратно должнику не возвращаются. Граждане, которым должна быть обеспечена социальная защита в виде алиментов, детских пособий, пенсий на случай потери кормильца, лишаются положенных по закону средств на весьма продолжительный период времени либо навсегда. Сегодня на рассмотрении в Госдуме находится законопроект, который призван урегулировать эти вопросы, однако время до его принятия может затянуться, тогда как решить проблему необходимо здесь и сейчас», — сказал Сергей Бабуркин.

Временным решением может стать учет приставами при исполнении решений суда информации о том, что счет, на который планируется наложение взыскания, используется в том числе для получения социальных выплат. На данный момент обмен такой информацией возможен с одним из крупнейших коммерческих банков.

Кроме того, участники совещания призвали граждан, которые сталкиваются с проблемой списания социальных выплат, активно взаимодействовать с судебными-приставами и банками: в частности, направлять в их адрес заявления с указанием информации о «социальном» счете, его назначении и источниках пополнения. Эта предупредительная мера позволит, во-первых, обратить внимание и банка, и пристава-исполнителя на наличие у должника такого счета, и, во-вторых, не допустить неправомерного списания средств.

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Деятельность судебных приставов
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