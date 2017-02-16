В Петербурге «беженцы» от ЗСД могут оказаться жертвами ВСД

Санкт-Петербург, , 17:23 — REGNUM Жители одного из крупных жилых комплексов Невского района Санкт-Петербурга выступают против реализации проекта создания Восточного скоростного диаметра (ВСД) в створе Фаянсовой и Зольной улиц. Они намерены заявить об этом на предстоящих общественных слушаниях, сообщили ИА REGNUM участники инициативной группы. Люди обеспокоены, что магистраль проведут вдоль улицы Ворошилова, где расположен жилой комплекс «Ладожский парк» на 15 тыс. человек.

При этом в числе обитателей этого ЖК много тех, кто специально уехал на восток города из зоны строительства Западного скоростного диаметра (ЗСД). Теперь они опасаются, что история для них повторится.

Напомним, согласно озвученным властями Петербурга планам, ВСД будет платной трассой от действующего ЗСД с новым мостом через Неву и развязкой с Кольцевой автодорогой в районе жилого района Кудрово. На трассу ВСД автомобили смогут выйти не ранее, чем через пять лет, утверждает губернатор Георгий Полтавченко.

Как утверждают члены инициативной группы, трассу планируют построить на уровне 13-го этажа вдоль улицы Ворошилова, чтобы разгрузить Кудрово, где живут около 20 тыс. человек, но таким образом проблемы одного района решат за счет другого.

«Представьте семью с ребенком-аллергиком, что не редкость в наше время, под окнами квартиры которой проходит ВСД. Через некоторое время малышу грозит астма. А если в семье есть еще дети, и «ипотечная» квартира с окнами на ВСД, возможность переехать в такой ситуации отсутствует. Безусловно, всем «санпинам» удаленность в 40 метров и шум, замаскированный защитными экранами, будут соответствовать, но кто из инвесторов согласился бы жить в таких условиях? Таким образом, мы улучшаем транспортную инфраструктуру одного микрорайона за счет здоровья, экологии, спокойствия жителей другого микрорайона», — заявляют обеспокоенные петербуржцы.

Публичные слушания, где с жителями обсудят эту проблему, состоятся 28 февраля 2017 года в 18:00 на проспекте Обуховской Обороны, 163. Согласно официальной формулировке, слушания пройдут «в связи с необходимостью изменения Генплана» для запуска аэроэкспресса между аэропортом «Пулково» и Витебским вокзалом, и для «отображения иных объектов транспортной инфраструктуры».

«Так вот, фраза «и отображения иных объектов транспортной инфраструктуры» и подразумевает внесение изменений в Генплан для переноса ВСД к ЖК «Ладожский парк». Удивительна подобная тактика, когда изменения пытаются протолкнуть тихой сапой», — негодуют участники инициативной группы.

Они также обеспокоены состоянием близлежащего золоотвала в случае масштабного строительства и шумом, который будет беспокоить местных жителей. «После «улучшения» дорожной обстановки в городе жителям комплекса будет просто опасно ходить по дворам. Жилой квартал с молодыми семьями с множеством детских площадок, детским садом ждет судьба Канонерского острова», — добавляют они, имея в виду остров на западе города, над которым проходит центральный участок ЗСД.

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Инициативная группа требует от властей города выбрать другой вариант прокладки ВСД, а именно вдоль Бокситогорской улицы с подключением к транспортной развязке Шафировсокого и Индустриального проспектов. В январе депутат Заксобрания Игорь Высоцкий уже писал запрос по этой теме на имя губернатора Петербурга Георгия Полтавченко.

Напомним, о возможном строительстве Восточного полукольца стало известно летом 2016 года. Проект намерены реализовать по схеме концессии или государственно-частного партнерства, как это было в случае со строительством ЗСД.

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