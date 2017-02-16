Медведев просит губернаторов учитывать мнение жителей при благоустройстве

Москва, , 16:47 — REGNUM Глава правительства РФ Дмитрий Медведев просит глав регионов при реализации программ по благоустройству учитывать мнение местных жителей. В частности, с таким пожеланием Медведев обратился к губернатору Московской области Андрею Воробьеву.

«Просьба, когда будете этим заниматься, как и другие руководители субъектов Федерации, муниципалитетов, обязательно при осуществлении этой программы советоваться с людьми, которые в конкретных населенных пунктах проживают, чтобы нам не создавать того, что люди не хотят видеть», — сказал Медведев на встрече с Воробьевым.

По словам губернатора, в Подмосковье обязательно учитывается мнение жителей. «Собираем управдомов, жителей и соответственно делаем акцент или на парковку, или на детский городок, или на хоккейную коробку во дворе».